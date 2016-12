Norges nye OL-håp: Glad for at Russland-VM flyttes

Tidligere OL-gullvinner Maya Pedersen (44) ble svært overrasket over avgjørelsen Det internasjonale bob- og skeletonforbundet (IBSF) tok tirsdag denne uken.

GULLPAR: Maya Pedersen vant OL-gull for Sveits i 2006 og ble gratulert av ektemann og trener Snorre Pedersen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Verdensmesterskapet i februar skulle etter planen gå i OL-byen Sotsji, men blir nå flyttet etter sjokkrapporten om systematisk russisk dopingjuks.

– Jeg synes det er bra at IBSF (det internasjonale bob og skeletonforbundet) har tatt det skrittet. Det hjelper utøverne og det blir en fair konkurranse. Jeg er positivt overrasket, jeg trodde ikke de skulle gjøre det. Det er antakelig første gang i historien det skjer, sier Maya Pedersen til VG.

Hun vant OL-gull i 2006 og VM-gull i 2001 og 2005, skeleton. Det gjorde hun for Sveits. Maya Pedersen har vært gift med Snorre Pedersen (44) i 16 år. Paret er bosatt i Øyer nord for Lillehammer, der hun jobber som lærer. Snorre Pedersen, som tok 14. plass i skeleton i Salt Lake-OL 2002, har vært hennes trener, og er det nå igjen.

I høst har hun gjort comeback med mål om å delta i for Norge i 2018-OL i Sør-Korea.

Må delta i VM



– Jeg har alltid hatt lyst til å kjøre for Norge. Det er derfor jeg begynte igjen, sier Maya Pedersen.

Alex Hanssen er den andre skeletonkjøreren på Norges landslag. Han har kanadisk og norsk statsborgerskap, men vil - sammen med Maya Pedersen - forsøke å kvalifisere seg til OL om 14 måneder for Norge.

Da VG intervjuet Maya Pedersen mandag var hun skeptisk til at bob og skeleton-VM skulle arrangeres i Sotsji 13. til 26. januar. Hun kunne hatt lyst til å boikotte det, men «måtte» delta for å skaffe Norge en plass i verdenscupen foran neste sesong - OL-sesongen 2017/18.

Og ikke minst få støtte av Olympiatoppen.

McLaren-rapporten, del 2: * Over 1000 russiske utøvere innen sommer- og vinteridretter, samt paralympiske grener, skal ha vært med i den systematiske manipulasjonen av dopingprøver. * Det nevnes i rapporten at det konkret skal handle om 95 vinterutøvere. * Prøvene til to kvinnelige ishockeyspillere i Sotsji-OL inneholdt mannlig DNA og var altså manipulert. * Prøvene til to OL-vinnere (med til sammen fire gull) og en kvinnelig sølvvinner fra Sotsji-OL har blitt manipulert. De inneholdt saltnivåer som beskrives som fysiologisk umulige.

Tirsdag ettermiddag kom imidlertid beskjeden om at IBSF hadde vedtatt å flytte mesterkapet fra stedet der OL-konkurransen i bob og skeleton ble arrangert for tre år siden.

Latvia, Sør-Korea, Tyskland...



Det skjedde etter at Latvia, en av verdens beste bob og skeleton-nasjoner, offisielt hadde meddelt at de ikke ville delta i Sotsji-VM. Deretter ga Sør-Korea, Tyskland og Østerrike samme beskjed, ifølge Inside The Games.

Årsaken var opplysningene om russisk dopingjuks som fremkom i den såkalte McLaren-rapporten.

Tidligere har blant andre Storbritannias OL-gullvinner i skeleton, Lizzy Yarnold, varslet at hun vurderer å utebli fra VM i Sotsji om to måneder. Det samme har amerikanske skeleton og bobkjørere gjort.

Det ble lagt ytterligere press på det internasjonale forbundet da de beste kjørerne foran verdenscupen i Lake Placid om to dager innkalte til et møte for å diskutere «Sotsji».

I pressemeldingen fra IBSF tirsdag står det at VM blir flyttet fra Sotsji for å kunne ha fokus på sporten, istedenfor «påstander og diskusjoner» - uansett om de medfører riktighet eller ikke.

Alt uvisst



Det er tydelig at det internasjonale bob og skeletonforbundet er satt under kraftig press.

Det har foreløpig ikke bestemt til hvor mesterskapet skal flyttes, eller når det skal arrangeres. Alternativene er antakelig Nagano, tyske Königssee, Calgary eller Park City i Utah.

– Nå må man først se hvor og når VM skal gå, og planlegge etter det. Alt er uvisst akkurat nå. Men for meg gjelder det å ha fokus på det som skal skje i januar, sier Maya Pedersen til VG.

Norge har for øyeblikket igen plasser i verdenscupen.

Maya Pedersen og Alex Hanssen kjører denne sesongen for å sørge for det.

MOTSATT AV AKING: Maya Pedersen (44) i aksjon i OL-idretten skeleton. Foto: Privat

Hanssen er i Calgary sammen med Snorre Pedersen for å teste utstyr og forberede seg til konkurranser (ICC) etter jul. Maya Pedersen har deltatt i lignende konkurranser, etter jul skal hun kjøre i Americas Cup og Intercontinental Cup i Park City, Calgary og Lake Placid - totalt åtte konkurranser.

– Udiskutabelt potensial



– Jeg har ingen støtte per i dag og leter febrilsk etter sponsorer. Men det er greit at ikke alt går på skinner. Jeg liker at det er litt slik, sier Maya Pedersen.

Olympiatoppens sjef for vinteridretter, Helge Bartnes, sier til VG «vi» følger Maya Pedersen tett og at han håper hun kvalifiserer seg for OL.

– Gjør hun det, vil hun være helt oppe i toppen. Vi har sagt til dem (Snorre og Maya Pedersen) at hvis hun kjører ett run mot de beste, og da er blant de beste, har vi fått bekreftelse nok til å støtte henne, sier Helge Bartnes.

– Det vil si i VM?

– Ja, det gjør jo det, svarer Helge Bartnes og legger til at «potensialet er udiskutabelt».