Magnus Midtbø (28) går for OL-medalje i 2020

I 2013 tok han bronse i «OL for ikke-olympiske grener». I 2020 er klatring OL-gren, og Magnus Midtbø (28) går for medalje.

Det bekrefter han til VG etter noen uker i tenkeboksen.

– Det har vært mye frem og tilbake, for jeg ønsker aldri å gjøre noe halvveis. Men nå har jeg bestemt meg for å bruke de neste fire årene til å trene inn mot OL, som også blir det siste jeg gjør i konkurransesammenheng. Det blir et verdig punktum, sier Midtbø.

For det var aldri noen selvfølge at Norges desidert beste sportsklatrer skulle delta i den første OL-konkurransen i klatring i Tokyo i 2020.

Midtbø har konkurrert på internasjonalt nivå siden han var 15 år, og i fjor vurderte han å si seg ferdig med konkurranseklatringen etter en svak formkurve.

Men da klatring i august ble godkjent som OL-gren, begynte tankene å spinne. Kanskje særlig hos Olympiatoppen, som de siste to ukene har vært i samtaler med klatreren.

– Dette er kjempespennende! Vi ønsker å være representert i så mange idretter som mulig, særlig «de nye idrettene» som klatring, skateboard og snowboard. Det gir en helt ny gruppe ungdom interesse for toppidretten, sier Michael Jørgensen, som har ført Olympiatoppens samtaler med Midtbø og Klatreforbundet.

Vurderte boikott

En faktor som har gjort Midtbø usikker på sin OL-deltakelse, er det planlagte formatet for konkurransen.

Tradisjonelt deles klatring nemlig opp i disiplinene buldring og lead, men OL-arrangøren har også funnet plass til speed-klatring – eller bingo, som det kalles i klatremiljøet.

– Det er en øvelse der man suser opp en vegg på bare noen sekunder, sånn at hundredelene avgjør hvem som vinner. Jeg vil egentlig ikke bruke tiden min på den slags trening, så det er litt bittert, forklarer Midtbø.

Ifølge bergenseren har flere av verdens beste stilt seg svært kritiske til formatet, men en boikott virker likevel usannsynlig.

– De fleste ser nok dette som et steg i riktig retning for klatringen. Dessuten vil nok ingen si fra seg sjansen til å bli den aller første olympiske mesteren i klatring, sier han.

Vanskelig kvalifisering

For å være blant de 16 som kvalifiserer seg til buldringen (klatring uten tau) må du uansett prestere i speed-klatringen.

I neste runde går åtte av de 16 deltakerne videre til finalen i lead, dersom formatet ikke blir endret. Lead er Magnus' sterkeste øvelse, der han har prestert jevnt i verdenstoppen over flere år.

– Kommer jeg til finalen, må jeg være tøff nok til å gå for medalje. Men veien dit er selvsagt vanvittig lang, sier han.

Samarbeid med Olympiatoppen

At Olympiatoppen har vært en avgjørende faktor for valget om OL-satsing, legger ikke Midtbø skjul på. Akkurat hva de skal bidra med, vet han likevel lite om.

– Det er ikke helt bestemt, men det skal i hvert fall settes ned et team som skal hjelpe meg med planleggingen av trening og følge meg opp, sier han.

– Du har flere ganger sagt at det må internasjonal kompetanse til for at du skal bli en bedre klatrer?

– Ja, men det er likevel mye Olympiatoppen kan bidra med. Så får vi se om det blir hentet inn noen utenfra. Jeg kommer i hvert fall til å fortsette med å reise for å trene med de beste.

Også Michael Jørgensen mener det for tidlig å si noe om hvor store ressurser Olympiatoppen skal bruke på Midtbø, annet enn at de vil «bidra med fagressurser». Han forsikrer likevel om en tøff satsing:

– Ser vi at Magnus seiler opp som en tydelig medaljekandidat, så skal vi nok hjelpe han godt.

Midtbø har vunnet alle nordiske konkurranser han har stilt opp i de siste 13 årene. I tillegg har han tittelen som juniorverdensmester, tredjeplass i World Games, som gjerne anses som OL for ikke-olympiske grener, fjerdeplass i VM og et tosifret antall topp 10-plasseringer i verdenscupen.