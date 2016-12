Klatre-Magnus kan bli kongepokal-konge

Magnus Midtbø (28) er favoritt og kan vinne sin 13. kongepokal i klatre-NM lørdag. Tar han ytterligere fire frem til og med sitt store mål - Tokyo-OL 2020 - vil han bli kongepokal-konge.

– Jeg burde egentlig hatt flere. Det er ikke hver gang kongepokalen er blitt utdelt. Jeg har vunnet 11 til 12 NM på led (egen klatreøvelse) og NM seks ganger i buldring, men det er ikke blitt søkt om å dele ut kongepokalen hver gang. Forhåpentligvis tar jeg rekorden en gang, sier Magnus Midtbø foran klatre-NM i Orkanger fredag og lørdag.

20 utøvere med 10 eller flere kongepokaler 16: Hans Sperre jr. (badminton) 14: Simon Slåttvik, Sverre Stenersen (ski-kombinert), Åge Storhaug (turn) 13: Johan Haanes (tennis), Geir André Erlandsen (bordtennis) 12: Magnus Midtbø (klatring), Claus Severin Mørch (fekting) 11: Erling Andersen (kappgang), Gunder Gundersen (ski-kombinert), Alf Hansen (roing), Knut Holmann (padling), Olaf Tufte (roing) 10: Lauritz Bergendahl (ski-kombinert), Stian Grimseth (vektløfting), Johan Grøttumsbråten, Thorleif Haug (ski-kombinert), Espen Jansen (turn), Sigurd Nilssen (hundekjøring), Hans Sperre (badminton) KILDE: Tom A. Schanke

Ifølge idrettshistoriker Tom A. Schanke og VGs statistikkekspert Geir Juva, topper badmintonspiller Hans Sperre jr. listen over individuelle utøvere som er tildelt flest kongepokaler - med 16.

– Var ferdig i fjor



På delt 2. plass - med 14 kongepokaler - følger Simon Slåttvik, Sverre Stenersen (begge ski - kombinert) og Åge Storhaug (turn).

Magnus Midtbø har ytterligere to foran seg på listen over utøvere med 10 kongepokaler eller flere. Det er Johan Haanes (tennis) og 40 år gamle Geir André Erlandsen som vant sin 13. kongepokal i bordtennis for åtte måneder siden (se faktaboks).

Med hensyn til alder og de andre utøvernes karrierehistorikk, kan imidlertid Magnus Midtbø, som rundet 28 år i september, komme til å trone alene på kongepokaltoppen om fire år - hvis han fortsetter å konkurrere til og med OL i Tokyo høsten 2020.

– Jeg trodde jeg var ferdig med konkurranseklatring i fjor. Men så kom klatring på OL-programmet, og da bestemte jeg meg for å satse mot det. Dermed blir det en del konkurranser fremover. Det betyr at jeg må trene på en helt annen måte, jeg må bli mer allsidig, sier Magnus Midtbø med tanke på at OL-klatringen vil bestå av tre ulike konkurranseformer.

Slått for to uker siden



Resultatene fra øvelsene buldring, led og speed vil gi en sammenlagt og OL-gullvinner i Tokyo.

Magnus Midtbø ble norgesmester første gang i 2005, som 16-åring, og har dominert sporten i Norge siden. Fredag ble han omtalt over flere sider i Dagens Næringslivs magasin D2, under tittelen «For meg handlet det om å motbevise dem som mente at ingen nordmenn kunne bli gode i klatring».

I morgen, lørdag, kan han ta kongens pokal nummer 13 under NM i klatrehallen i Orkanger. Konkurranseformen er «led», det vil si klatring gjennom en «rute» der klatrerne sikrer seg selv med tau i mellomforankringer på veien til toppen av ruten.

– Led er min øvelse, det er det, sier Magnus Midtbø.

For to uker siden måtte Magnus Midtbø se seg slått av Thilo Schröter (20) i en annen konkurranseform, buldring: kortere ruter uten behov for sikring. I Tokyo-OL vil det også bli konkurrert i speed-klatring. Klatring (led) var på programmet som demonstrasjonsidrett i Albertville-OL 1992, men står for første gang på det ordentlige OL-programmet i Tokyo.

TRENER INNE: Magnus Midtbø liker seg best utendørs, men må trene mye innendørs for å henge med i konkurranseklatringen - innendørs. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

Diamantgruppe



– Jeg håper dette kan inspirere ham. Han er utrolig tøff mentalt, sier Olympiatoppen-coach Michael Jørgensen til VG om Magnus Midtbø.

Jørgensen, tidligere landslagssjef i taekwondo, er leder for en helt fersk såkalt prestasjonsgruppe i regi av Olympiatoppen.

Den er døpt «Seven» og har som mål å ta to til tre medaljer i Tokyo-OL. Magnus Midtbø er en av 13 utøvere i en spisset gruppet, som Jørgensen uttrykker det. Gruppen bestående av syv brytere, fire fra taekwondo (blant andre Rio-deltager Tina Røe Skaar), en karateutøver og en klatrer - Midtbø - hadde sin første samling på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo onsdag denne uken.

– Neste samling er i januar. Vi skal møtes jevnt fra nå og frem til Tokyo. Det er en liten «diamantgruppe». De skal lære av hverandre og vi har som mål at syv av dem skal ha medaljemuligheter foran Tokyo-OL. Vi har ikke brydd oss om alderen, sier Michael Jørgensen.

Magnus Midtbø, som er tildelt B-stipend (70.000 kroner) fra Olympiatoppen i 2016, er eldste utøver i «Seven».

– Jeg håper jeg holder ut og at kroppen min er på plass. Men jeg har et godt grunnlag; jeg har aldri vært skadet og tåler mye trening. Det er mer potensiale å ta ut. Tokyo-OL er om fire år. Det er lenge til, sier Magnus Midtbø til VG.

PS! Kvalifiseringen i NM starter fredag klokken 19.00. Finalene for seniorer starter lørdag 18.15. TV 2s Sumo har sendinger fra mesterskapet i Orkanger.