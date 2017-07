IOC annonserer to OL-byer samtidig: Paris og Los Angeles

Paris og Los Angeles får hvert sitt sommer-OL.

Den internasjonale olympiske komitè (IOC) har bestemt seg for å offentliggjøre hvem som får arrangere sommer-OL i 2024 og 2028 samtidig. Dette er første gang at to byer vil bli annonsert i ett. Det la IOC-president Thomas Bach frem under toppmøte i Lausanne i Sveits tirsdag.

Årsaken er at IOC unngår å måtte velge mellom storbyene Los Angeles og Paris, som konkurrerer om å være vertskap i 2024. IOC finner det nemlig stadig vanskeligere å tiltrekke seg potensielle OL-verter. Dette på grunn av den økonomiske byrden som kreves for å arrangere lekene. Det var kun Los Angeles og Paris som sto igjen som kandidater, etter at Hamburg, Budapest og Roma trakk seg på grunn av kostnadsfrykt.

Det førte dermed til at IOC-president Thomas Bach i dag la frem planen om å tildele 2024- og 2028-lekene samtidig på IOC-kongressen i Peru 13. september. Da får vi vite om Paris og Los Angeles begge får tildelt hvert sitt mesterskap.

Det er forøvrig den franske hovedstaden som ligger best an til å få lekene i 2024, fordi OL nå i flere år har blitt holdt i andre deler av verden enn Europa. Rio de Janeiro var OL-vertskap i 2016, mens vinter-OL i 2018 skal arrangeres i Pyeongchang i Sør-Korea. I 2020 er det Tokyo sin tur, mens Beijing har fått vinterlekene i 2022.

Det gjør at Frankrike og Los Angeles nå sammen med London kommer til å bli de eneste byene i verden som arrangerer sommerlekene for tredje gang.

FIFA (det internasjonale fotballforbundet) valgte i 2010 å offentliggjøre to arrangører for fotball-VM samtidig: Russland for 2018 og Qatar for 2022.