Sør-Korea åpner for å arrangere OL-grener i Nord-Korea

Grensen mellom Nord-Korea og Sør-Korea er blant de mest bevoktede i verden. Det stopper ikke Sør-Koreas sportsminister i å leke med tanken om et samarbeid mellom nasjonene. Johan Kaggestad ler av forslaget.

– Forhåpentligvis vil vi løsne opp den anspente situasjonen ved å få med Nord-Korea på laget, sier sportsminister Do Jong-hwan ifølge Korea Herald.

Uttalelsen kom under et besøk i neste års OL-by Pyeongchang. Ifølge ministeren kan det bli aktuelt å åpne grensene for å samarbeide om å arrangere enkelte OL-grener.

OL-kommentator for TV 2, Johan Kaggestad, klarer derimot ikke å holde latteren tilbake når VG ringer ham. Han ser positivt på initiativet, men har ingen tro på at det kan bli en realitet.

– Ikke veldig realistisk

UREALISTISK: Johan Kaggestad tror det er svært liten sannsynlighet for at nabolandene kommer til å samarbeide om å arrangere OL.

– Jeg er veldig for forbrødring altså. Det er veldig hyggelig hvis de får det til, sier veteranen.

Men 73-åringen levner sjansene for et OL i nabolandet som små.

– Da må det i så fall tennes en liten olympisk ild i Nord-Korea også. Da kan jo kanskje Kim gjøre det, ler Kaggestad, før han skifter til en litt mer alvorlig tone.

– Men Nord-Korea er en idrettsnasjon altså. De har lykkes de få gangene de har møtt opp. Maratonløperne var gode når de dukket opp. Jeg ser på det som et positivt utspill, men ikke veldig realistisk.

Sportsminister Do mener at det nordkoreanske skianlegget i Masikryong kan være et aktuelt sted å avholde enkeltgrener. Ifølge The Guardian omtalte Do anlegget som «topp klasse».

– Hadde blitt ville tilstander

Ministeren ønsker også å åpne opp for at Nord-Koreas kvinnelandslag i ishockey skal kunne trene, spiller kamper mot og til og med danne et felles landslag, på tvers av landegrensene, med naboene i sør.

– Jeg visste ikke at de hadde et kvinnelandslag engang. Men de kan ikke det (slå sammen landslagene) ut ifra internasjonale regler, sier Kaggestad, før han setter i gang et tankespill.

– Hvis det hadde gått an hadde det blitt ville tilstander. Da må jo Norge og Sverige stille et samlet hockeylandslag. Det hadde vært noe, spøker Kaggestad.

– Men de kan trene samme og spille kamper mot hverandre. Det er fullt mulig å trene på tvers av grensene, sier Kaggestad.

