Slik er programmet under OL i Pyeongchang 2018

Vinterens OL i Pyeongchang tyvstarter med hopp og curling før åpningsseremonien. Så går det slag i slag i 17 dager - her er programmet.

Seks år er gått siden Pyeongchang i Sør-Korea ble tildelt OL foran München (Tyskland) og Annecy (Frankrike). Nå venter 102 øvelser i 15 disipliner på rundt 3000 utøvere mellom torsdag 8. og søndag 25. februar.

Skal du ha med deg alpint-øvelsene må du tidlig opp - eventuelt sent i seng. Skiskyting går på formiddagen, mens Martin Johnsrud Sundby og langrennsløperne skal kjempe for gull til frokost norsk tid.

Her er noen av høydepunktene fra OL-programmet med norske tider. Det kan bli noen endringer.

• Skiskyting

Lørdag 10. feb: 12.15-13.35, 7,5 km sprint kvinner

Søndag 11. feb: 12.15-13.40, 10 km sprint menn

Mandag 12. feb: 11.10-13.55, 10 km jaktstart kvinner

Mandag 12. feb: 13.00-13.50, 12,5 km jaktstart menn

Onsdag 14. feb: 12.05-14.00, 15 km kvinner

Torsdag 15.feb: 12.00-14.00, 20 km menn

Lørdag 17. feb: 12.15-13.10, 12,5 km fellesstart kvinner

Søndag 18. feb: 12.15-13.15, 15 km fellesstart menn

Tirsdag 20.feb: 12.15-13.45, Mixed stafett (2x6+2x7,5 km)

Torsdag 22.feb: 12.15-13.45, 4x6 km stafett kvinner

Fredag 23. feb: 12.15-13.45, 4x7,5 km stafett menn

• Alpint

Søndag 11. feb: 03.00-05.10, utfor menn

Mandag 12. feb: 02.15-07.25, storslalåm kvinner

Tirsdag 13.feb: 03.00-08.10, kombinasjon menn

Onsdag 14. feb: 02.15-06.55, slalåm kvinner 1. omg

Torsdag 15. feb: 03.00-05.10, super-G menn

Lørdag 17. feb: 03.00-05.10, super-G kvinner

Søndag 18. feb: 02.15-07.25, storslalåm menn

Onsdag 21. feb: 03.00-05.10, utfor kvinner

Torsdag 22.feb: 02.15-07.10, slalåm menn

Fredag 23. feb: 03.00-07.40, kombinasjon kvinner

Lørdag 24. feb: 03.00-05.00, lagkonkurranse.

• Langrenn

Lørdag 10. feb: 08.15-09.15, 15 km fellesstart m/skibytte kvinner

Søndag 11. feb: 07.15-09.05, 30 km fellesstart m/skibytte menn

Tirsdag 13. feb: 09.30-13.50, sprint prolog/finaler kvinner og menn

Torsdag 15. feb: 07.30-09.10, 10 km fri kvinner

Fredag 16. feb: 07.00-08.45, 15 km fri menn

Lørdag 17. feb: 10.30-11.40, 4x5 km stafett kvinner

Søndag 18. feb: 07.15-09.05, 4x10 km stafett menn

Onsdag 21. feb: 09.00-12.15, Lagsprint kvinner og menn

Lørdag 24. feb: 06.00-09.00, 50 km fellesstart klassisk menn

Søndag 25. feb: 07.15-09.15, 30 km fellesstart klassisk kvinner

• Hopp

Torsdag 8. feb: 13.30-14.35, menn normal bakke, kvalifisering

Lørdag 10. feb: 13.35-15.20, menn normal bakke

Mandag 12. feb: 13.50-15.25, kvinner normal bakke

Fredag 16. feb: 13.30-14.35, menn stor bakke, kvalifisering

Lørdag 17. feb: 13.30-15.00, menn stor bakke

Mandag 19. feb: 13.30-15.20, menn lagkonkurranse, stor bakke

• Kombinert

Onsdag 14. feb: 07.00-10.30, hopp normal bakke/10 km langrenn

Tirsdag 20.feb: 11.00-14.30, hopp stor bakke/10 km langrenn

Onsdag 22. feb: 08.30-12.05, lagkonkurranse.

Snowboard-øvelsene går på natten norsk tid, mens freestyle er fordelt på natt/formiddag.

Tidsforskjellen på åtte timer mellom Sør-Korea og Norge får naturlig nok konsekvenser for hvordan Discovery legger opp sin dekning.

Store norske øvelser i helgene



– Vi ruster oss nå for et OL som går i det vi kaller «digital primetime». Flere kommer til å se OL via strømming enn noen gang før, både fordi det er den veien utviklingen går, men også fordi øvelsene går mens mange er på kontoret heller enn i sofaen. Men å se OL i kontortida er folk trent til! Dessuten er veldig mange store norske øvelser lagt til helgedagene. Vinterferie er det også i store deler av landet i løpet av OL-perioden, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Lars Hojem Kvam.

Selskapet vil vise OL døgnet rundt på TVNorge. I tillegg tas de øvrige Eurosport-plattformene i bruk.

– Alle øvelser med norske medaljesjanser vil bli vist direkte på vår hovedkanal, og utover ettermiddagen og kvelden vil vi ha underholdningsprogrammer, kveldsshow og andre OL-relaterte sendinger, sier Hojem Kvam.