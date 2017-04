Olympiatoppen om målet for 2018: – Vi er litt på hæla

VG info

Olympiatoppens (Tore Øvrebø og Helge Bartnes) vurdering av de olympiske vinteridrettene denne sesongen i forhold til medaljesjanser:





Freeski: De er så flinke at de er i posisjon til å gjøre hva som helst. Men de er i den skadeposisjonen som gjør det usikkert å kalkulere noe som helst. Vant ikke VM, men vant i X-Games. Har også en utøver i kulekjøring.

Snowboard: Resultatmessig har de prestert over forventning i vinter. Er i posisjon til medalje. Har ambisjon om det.

Curling: Det er spennende at laget som har vært på høyeste nivå i ti år, ble slått av et annet lag, som skal delta for Norge i VM. Det blir krevende for Team Ulsrud å komme til OL nå. Vi skal støtte begge lagene til å komme på et høyere nivå. De har ambisjoner om tre medaljer.

Alpint: Store forventninger til OL. De har godt etablerte løpere og det er godt med påfyll bakfra. Potensialet er stort der for medalje.

Langrenn: Det er veldig mye som ligger til rette for at de skal gjøre et godt OL. Samtidig er det færre som blir tatt ut til et OL, så de må være friske og de må ha gode ski. Og de må ha trenere og et lederapparat som fungerer. Det største potensialet i den norske troppen.

Kunstløp: De har som mål å kvalifisere seg til OL. (Anne Line Gjersem endte på 34. plass i VM i slutten av mars).

Ishockey: Vi er svært glad for at hockey har kvalifisert et lag. Det er en prestasjon i seg selv. Det er liten realisme i at de skal ta medalje. Mål om kvartfinale. Vi jobber tett med hockey.

Kombinert: Spennende gruppe med ungt og gammelt. Tyskland har herjet voldsomt. Norge er på tå hev, og er absolutt ikke fornøyd med vinteren.

Hopp: Spennende og lærerik sesong. De har jobbet for å nærme seg Polen, Østerrike og Tyskland. De er absolutt i posisjon til medalje.

Maren Lundby er med som medaljekandidat. Er i posisjon til medalje, men det må klaffe.

Skøyter: De har en del utøvere som har flatet ut. Lite som tyder på at treningstilstanden har blitt dårligere. Om de stabler ting rett på benene, så kan de få en prestasjonsfremgang, da er de i posisjon til medalje.

Skeleton: Norge har to utøvere. Det er ikke gitt at vi stiller med to i OL, men vi håper de får det til.

Skiskyting: En gruppe som historisk har tatt nest flest medaljer. Det er en idrett med mange starter og mange dyktige løpere. Vi har nest høyest medaljeforventninger til dem. Godt VM i fjor, litt for mye trøbbel i år.