Hvorfor er det bare Svindal som snakker høyt om Nord-Korea?

Kommentar Avstanden mellom PyeongChang og Pyongyang er omtrent som mellom Oslo og Bergen. Da er det alt annet enn rart at Aksel Lund Svindal etterlyser klarere svar om trusselbildet i OL.

Stavemåten er så lik at det nesten stokker seg. Nylig er det lagt inn en versal for å unngå sammenblanding av vinterens OL-arrangørby og Nord-Koreas hovedstad, som altså er nær hverandre også rent geografisk.

Idet disse linjene skrives, kommer meldingen om at Sør-Korea har avfyrt varselskudd, etter at et flygende objekt skal ha passert grensen. Luftovervåkingen skal være trappet opp i området.

Dette er bare den siste av en serie tegn på forverring av et allerede svært anstrengt forhold mellom nord og sør.

Samtidig er relasjonen mellom USA og det lukkede landet, som styres av Kim Jung-un, ikke akkurat blitt bedre av at Nord-Korea tidligere denne måneden gjennomførte nok en testoppskyting av en rakett. Den skal ha fløyet opp mot 80 mil, før den landet i Japan-havet.

Det er under ti mil fra løypene der norske utøvere skal jakte gull til vinteren, til området hvor grensesoldatene skuler på hverandre, og rundt 30 mil til Pyongyang.

For selv OL-byen med stor C i midten beskrives som mildt sagt rolig og med lite kriminalitet, er det ikke å komme unna at disse olympiske lekene holdes ekstremt tett på verdens mest uforutsigbare regime.

Et regime som rent teknisk sett fortsatt er i militær konflikt med naboen i sør.

Det var nemlig snarere en våpenhvile enn en skikkelig fredsavtale som ble utfallet av Korea-krigen, som ble avsluttet i 1953, etter at et sted mellom to og tre millioner mennesker hadde mistet livet.

64 år senere deler en fire kilometer bred demilitarisert sone halvøya i to, og det militære nærværet er tungt på begge sider av grensen.

Med dette som bakteppe var det grunn til å knytte forventninger til hva slags vurderinger Politiets Sikkerhetstjeneste hadde tenkt å komme med til norske toppidrettsutøvere, som er samlet til pre-OL-camp på Fornebu, da det var satt av en egen programpost til å snakke om sikkerhet.

Svaret: Ingenting.

Temaet ble rett og slett fullstendig forbigått av politioverbetjent Jørgen Halvorsen, inntil Aksel Lund Svindal tok ordet, og stilte det aldeles logiske spørsmålet «er det lov å spørre om Nord-Korea?».

Alpinstjernen var mer opptatt av uberegneligheten i nord, enn faren for å miste mobiltelefonen eller planlagt møtefrekvens mellom arrangøren og norsk politis representant under lekene.

Svaret han fikk fremstod dessverre både vagt og uforberedt.

Nå kan vi selvsagt ikke vente at norsk politi skal ha alle svarene om den siste utviklingen rundt diktaturets våpenarsenal.

Men når man skal gjennomgå sikkerhetsstatus foran et OL akkurat i dette området, fremstår det nesten useriøst at det ikke var forberedt en skikkelig presentasjon, som tar spørsmål bekymrede utøvere og støttepersonell eventuelt måtte ha på alvor.

Når OL er akkurat her, bør jo det som er tema akkurat her være i sentrum.

Ikke fordi man skal overdrive frykten, da den reelle sannsynligheten for at noe vil skje under lekene trolig er mikroskopisk, men ettersom det er så himla naturlig å stille seg disse spørsmålene.

Aksel Lund Svindal var spot on overfor TV 2 etterpå, da han konstaterte at «Nord-Korea virker jo veldig uberegnelige, og uberegnelighet må jo være en trussel».

Historien viser da også at de olympiske leker ikke er løsrevet fra storpolitikk. Det har da også vært skrekkopplevelser, som attentatene i München i 1972 og angrepet i Atlanta i 1996.

Forrige gang OL ble arrangert i Sør-Korea, i Seoul for snart 30 år siden, valgte Nord-Korea å boikotte lekene.

Ingen vet hva de velger å gjøre denne gangen.

Arrangørtalsmann Lee-Hee-beom åpnet nylig for muligheten for noe så uvanlig som at en eventuell nordkoreansk delegasjon skal få reise sørover gjennom grenseområdene. Ifølge Reuters har det normale vært, i de tilfellene hvor idrettsutøvere har fått konkurrere i nabolandet, at de er fløyet inn via Beijing.

For Olympiatoppen er det nok lurt å ha to tanker i hodet fremover: Behold for all del den muntre tonen som preget samlingen på Fornebu, for selvsagt skal vi glede oss til OL. Men ikke undervurder at det samtidig kan oppleves som ubehagelig at lekene finner sted så nær Kim Jung-Uns lekegrind.

Ingen kan si noe sikkert om hvordan de storpolitiske forholdene vil være om noen måneder, men alt tyder på at spenningen på koreahalvøya vil være der i fullt monn også når vi kommer til februar 2018.

Og det er ingen lek.