Sikret OL-jubel - men kassa er bunnskrapt

Are Strandli (28) og Kristoffer Brun (28) tok bronse i Rio-OL denne sommeren. Toppen av inntektstoppener preges imidlertid av syklister, håndballspillere og et blad Ingebrigtsen.

Det er ikke bare i 2016 de to 28-åringene har imponert i dobbeltsculleren. Etter London-OL i 2012 var de to fast inventar på hver eneste seierspall helt frem til og med den olympiske roingen i Brasil.

Med en oppført inntekt på 223 636 kroner for finansanalytiker Are Strandli, og 114 667 kroner for tømrer-kamerat Kristoffer Brun, er de langt fra toppen av listene for OL-troppen som dro til Rio.

Slått sammen er det cirka halvparten av ro-kongen Olaf Tufte - som tjener sine penger på flere ulike arenaer.

Syklister i toppen

Pent plassert i toppen er syklistene Edvald Boasson Hagen og Lars Petter Nordhaug, som begge byttet lag høsten 2014. Førstnevnte forlot gigantlaget Sky til fordel for MTN-Qhubeka, mens Lars Petter Nordhaug skrev under for nettopp Sky.

Boasson Hagens eneste store seier i 2015-sesongen var sammenlagtseieren i Tour of Britain. Likevel står gudbrandsdølens oppført med en inntekt pålydende i overkant av ti millioner kroner.

I Rio fikk ikke de norske syklistene like godt betalt.

RIO-OL: Edvald Boasson Hagen konsentrert før sin olympiske tempo i Rio. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Samme sesong leverte Alexander Kristoff - som ikke syklet OL - etappeseire i hopetall. I tillegg vant han Flandern Rundt, Tredagers i De Panne og Scheldeprijs. Denne sesongen ble han av trener Stein Ørn kalt en av verdens tre beste syklister. 29-åringen står fra dette oppført med en inntekt på 5.579.922 kroner.

Søskenbank i «Team Ingebrigtsen»

Brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen utkjemper stadig jevne løp på ulike tartandekk ute i Europa. Etter noen år med skadeplager for Filip, innholde 2016-sesongen blant annet EM-gull i Amsterdam.

Men det er Henrik som kan glise etter et kjapt kikk på skattelistene.

Mens han, med en oppført inntekt på over 700 000 kroner, kun har fem foran seg på listen av alle i hele OL-troppen, er yngstebror Filip mer beskjedent plassert på en 43. plass. Over 650 000 kroner skilte brødrene i 2015.

På friidrettsbanen er det Ezinne Okparaebo som er nærmest Henrik Ingebrigtsen. Med en oppført inntekt på drøye 165 000 kroner er det imidlertid et stykke opp til Sandnes-løperen, som i sommer uttalte til VG at han tror «mange godter seg hvis jeg ikke presterer».

I Rio ble det ikke suksess for brødrene. Mens Filip ble disket for brøyt i forsøksheatet, mente pappa Gjert at eldstebror Henrik ikke burde vært i Rio engang.

Håndballjenter preger toppen

Utover en frittalende 25 år gammel 1500 meterløper og syklister, preges inntektstoppen i OL-troppen av håndballjentene.

Under Rio-OL var de utrøstelige etter semifinaletapet mot Russland, men kunne senere feire bronse - imidlertid uten «Tore Tang».

Tredje høyest oppført inntekt i sommer-troppen var strekspiller Heidi Løke, som etter bronsen ikke utelukket spill i 2020-OL. I 2015 stod Løke oppført med drøye 1,3 millioner kroner. På plassene bak fulgte Nora Mørk og Linn-Kristin Riegelhuth Koren, begge med drøyt 700 000 i oppført inntekt.

Også Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic er inne blant topp ti på listen.

Listen mangler noen utøvere. Blant annet Suzann Pettersen.