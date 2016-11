Disse fire skal evaluere den norske OL-innsatsen i Rio

Etter at tidligere OL-vinner Siren Sundby (33) trakk seg fra Rio-evalueringen i høst, måtte Norges idrettsforbund og Olympiatoppen sette ned et nytt utvalg. Nå er de fire medlemmene klare.

De tidligere OL-deltakerne Elin Austevoll (svømming) og Astrid Lødemel (alpint) utgjør to av de fire medlemmene i evalueringsutvalget. Professor ved Norges idrettshøgskole, Lars Tore Ronglan og sportsdirektør ved NTG Bærum, Sindre Bergan er de to siste.

Gruppen skal gå gjennom den norske innsatsen under OL og Paralympics i sommer. Egentlig skulle arbeidet startet langt tidligere i høst, men ble satt på vent da det ene gruppemedlemmet, Siren Sundby, valgte å trekke seg.

– Den offentlige diskusjonen omkring utvalgets oppdrag, har bidratt til at premissene og omfanget for arbeidet er blitt endret. Dette gjør at jeg vurderer arbeidsbelastningen i utvalget til å bli større enn først forespeilet. Jeg synes utvalget er et bra og viktig initiativ, men jeg har dessverre ikke anledning til påta meg en så omfattende oppgave i min daglige arbeidssituasjon, sa Sundby i oktober.

På spørsmål fra VG om Sundbys nei til gruppen også skyldtes støyen rundt norsk idrett eller idrettsledere å gjøre, svarte toppidrettssjef Tore Øvrebø benektende.

Måtte tåle kritikk



Toppidrettssjefen måtte gå i ny dialog med Norges idrettsforbund for å sette ned et nytt utvalg, og de to damene Austevoll og Lødemel er de nye innslagene. Både Bergan og Ronglan var med i det opprinnelige utvalget.

I tillegg skal også Thorleif Thorleifsson bidra med å tilrettelegge selve arbeidet.

– Vi ser fram til at gruppen vil gi Olympiatoppen konstruktive innspill og korrektiver til vårt samspill med landslagene og vår måte å løse OL- og Paralympics-oppgavene på. Målet er at gruppens arbeid kan bidra til læring og videreutvikling av organisasjonen vår, sier Øvrebø i en pressemelding.

Toppidrettssjefen måtte sammen med Olympiatoppen tåle mye kritikk etter at lekene i Rio var over i sommer. Norges resultater var de svakeste siden 1952, med fire bronsemedaljer i OL.

De fire som skal sitte i evalueringsutvalget blir presentert på følgende måte i pressemeldingen:

Elin Austevoll er tidligere toppsvømmer og OL-deltager i Atlanta i 1996. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i International Business fra Norges Handelshøyskole. Austevoll jobber som Leader Performance Management and Risk i Statoil. Austevoll var også med i Tvedt-utvalget.

Astrid Lødemel er tidligere toppalpint og OL-deltager i Albertville i 1992. Hun har de seneste årene jobbet i BAMA, Norges Skiskytterforbund og i organisasjonen for skiskytter-VM 2016 i forberedelsesfasen til mesterskapet.

Lars Tore Ronglan er prorektor og professor ved Norges idrettshøgskole, og har spesiell kompetanse innen coaching, ledelse og evaluering av prosesser. Ronglan er forsker, forfatter og tidligere landslagsspiller i håndball. Han satt også i Tvedt-utvalget.

Sindre Bergan er daglig leder/sportsdirektør ved NTG i Bærum. Han er tidligere landslagstrener og sportssjef i langrenn, og var selv aktiv utøver i langrenn. Bergan ledet den norske langrennstroppen i OL i 2002. Han har også arbeidet med treningslære og skiundervisning ved Norges idrettshøgskole.