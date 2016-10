36 boksedommere suspendert etter OL-skandale

Irske Michael Conlan (25) viste langfingrene i retning dommerpanelet etter å ha følt seg bortdømt i OL. Nå har en etterforskning gitt grunnlag for å suspendere samtlige dommere fra Rio-lekene.

De 36 dommerne fra OL-ringen i Rio de Janeiro for to måneder siden er tatt ut av tjeneste av Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA), melder forbundet selv torsdag.

– Det meste av boksekonkurransen i OL fikk positivt mottagelse. Noen få avgjørelser ble debattert og indikerte at videre reformer blant AIBAs dommere er nødvendig, melder forbundet, som satte i gang en etterforskning av egne dommere etter OL og kan også nå endre poengsystemet.

Hevdet OL-kamper ble fikset



Allerede før OL fikk boksingen mistanker kastet mot seg etter en avsløring av avisen Guardian. Flere kilder hevdet at kamper og trekninger «utvilsomt» ble fikset under OL – samtidig som at avisen pekte på en rekke kontroverser har rammet OL-boksingen også i foregående leker.

I Rio ble det også reagert på dommerne og et ukjent antall ble sendt hjem underveis.

Eksempelvis var de fleste overbevist over at russiske Jevgenij Tisjtsjenko (25) hadde tapt tungvektsfinalen mot Vassilij Levit fra Kasakhstan. Men samtlige dommere meldte fordel russeren, som vant 3-0.

– Dette er en skandale, sa TV 2-kommentator og tidligere proffbokser Thomas Hansvoll på direkten.

At den irske verdensmesteren Michael Conlan tapte for Russlands Vladimir Nikitin i kvartfinalen i bantamvekt vakte også oppsikt.

Conlan viste langfingrene etter at russeren ble utropt til vinner av dommerne og var relativt frisk i meldingene også etterpå.

– Jeg bokser aldri i AIBA igjen, de er drittsekker som jukser. Jeg var her for å vinne olympisk gull. Drømmene mine er knust nå. Men vet du hva, jeg har en stor karriere foran meg, mens disse, de er kjent for å være juksere, og de vil alltid være juksere, lød det fra en fortvilt ire etterpå.

Han mente amatørboksing (proffboksing er ikke med i OL) «stinker fra topp til tå».

– Boksingen er død. Det handler om hvem som betaler mest penger, meldte Michael Conlan – uten å gi seg med det.

På det sosiale mediet Twitter tagget han nemlig Russlands president Vladimir Putin engelskspråklige profil og tweet-spurte «Hvor mye tok de betalt av deg, bror??».

Reagerte på dømmingen



Generalsekretær Erik Nilsen i Norges Bokseforbund var TV 2s ekspertkommentator under boksesendingene fra Rio, men ønsker ikke kommentere denne nyheten overfor VG. Han opplyser at det ikke var noen norske dommere (eller utøvere) i Rio-boksingen.

– Det er utrolig trist om det er noe i det og det har skjedd noe galt. Den nåværende presidenten (Wu Ching-Kuo) gikk til valg på å få sporten mer transparent, sier boksepresident Odd Haktor Slåke til VG.

– Reagerte du mye på dømmingen under OL?

– Det var to-tre kamper som var veldig merkelig, innrømmer Slåke.