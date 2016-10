Ole Kristian Stoltenberg går fra TV 2 til NRK

Sportskommentator Ole Kristian Stoltenberg (39) er ferdig i TV 2. Nå skal han kommentere langløp på NRK.

Det er ikke bare «Nytt på Nytt»-general Jon Almaas som melder overgang i TV-bransjen denne fredagen. Ole Kristian Stoltenberg bekrefter at han skal jobbe for NRK i fremtiden:

– Vintersporten ligger mitt hjerte veldig nært. Jeg er trigget av å bygge opp langløpssatsingen til NRK, det er særdeles interessant, sier Stoltenberg til VG.

Les også: Slutter i TV 2 - blir nektet sluttpakke

Etter fem år i TV 2 som kommentator og ekspert er han nå klar for konkurrenten. I sommer sikret statskanalen seg rettighetene til langløpene på langrenn (Marcialonga, Vasaloppet osv.), også kalt «Ski Classics», en rettighet TV 2 har hatt de siste årene.

– Det er trist å forlate TV 2 nå. Jeg er jo et følelsemenneske og har hatt fem fantastiske år der, med to OL-mesterskap som de store høydepunktene. Men jeg må få understreke at det har vært en veldig ryddig prosess fra begge parter, sier Stoltenberg, som avslutter sin TV 2-karriere med å kommentere sykkel-VM fra Qatar neste uke.

Arill Riise om nedbemanningen: – Det er brutalt

Stoltenberg er ansett som en av landet mest allsidige kommentatorer. Under OL i Rio kommenterte han blant annet roing, banesykling, bordtennis - og synkronsvømming med sin kone Galina. Han har også sittet bak mikrofonen for kanalen på skiskyting og sykkel. Foreløpig er det bare langløp han er forespeilet å jobbe med hos NRK.

I fjor høst takket Stoltenberg nei til et jobbtilbud hos Discovery, som blant annet har rettighetene til de fire neste OL-mesterskapene.

– Hvorfor sier du ja til NRK nå?

– I fjor hadde jeg så mange spennende oppgaver på gang i TV 2. Vi skulle ha OL, vi skulle sende direkte døgnet rundt fra en bobil i Holmenkollen under skiskytter-VM… Nå er det litt færre arbeidsoppgaver for meg hos TV 2. Da tilbudet kom fra NRK synes jeg det virket utrolig spennende. Som sagt; jeg er veldig glad i vinteridrett, svarer Stoltenberg.

Davy Wathne: – Smertefullt

– Vi er veldig godt fornøyd med å få Ole Kristian og hans kompetanse med på laget vårt. Foreløpig er det bare langløpene han skal kommentere, men det kommer helt sikkert andre idretter også. Han er allsidig og kunnskapsrik, sier Egil Sundvor, NRKs sportsredaktør, til VG.