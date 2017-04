NRK-programlederens sterke historie: Skadet for livet under svangerskapet

Erling Due Bergseth (28) har formidlet historiene til mange utviklingshemmede idrettsutøvere, men har selv også en sterk historie: Han ble skadet under svangerskapet på grunn av en rusavhengig mor.

Søndag 22.25 sender NRK «Special Olympics: Mats og Erling i Østerrike», et program som gir et tilbakeblikk på vinterlekene for utviklingshemmede i mars 2017.

VANT GULLRUTEN: Bergseth (t.v) og Sollid vant en Gullruten-pris for sin dekning av Special Olympics i 2015 for NRK. Foto: NRK

Mats Sollid (31) og Erling Due Bergseth (28) – som selv er utviklingshemmede – fikk igjen jobben med å dekke arrangementet, slik de gjorde under sommerlekene i Los Angeles i 2015.

– Jeg hadde aldri vært i Østerrike før, så jeg gledet meg til å oppleve det. Jeg hadde hørt at de er veldig gode på jodling og wienerschnitzler, men det var bare Erling som prøvde å smake på schnitzel, sier Mats Sollid til VG.

Gjennom Sollid og Bergseth blir man kjent med norske utviklingshemmede idrettsutøvere; langrennsløperen Bjørn som ble født med hjerneblødning, André som falt på sykkel og ble hjerneskadet, Eirik som har slanket seg nesten 40 kilo og innebandylaget fra Solstein.

Men også programlederne har sterke historier med seg i kofferten til Østerrike.

DEKKER SPECIAL OLYMPICS: Erling Due Bergseth (t.h) og Mats Sollid har dekket olympiske leker for utviklingshemmede for NRK en rekke ganger. Her på plass i Østerrike under vinterlekene i 2017. Foto: NRK

Piller og alkohol under svangetskap

I programmet forteller Bergseth om hvordan han ble skadet for livet under svangerskapet fordi moren inntok store mengder alkohol og piller.

Bergseth klarte ikke å innta fast føde det første halvannet året av livet sitt, han var to og et halvt da han begynte å gå og har slitt med balansen hele livet.

ADOPTERT: Bergseths biologiske mor (sensurert) misbrukte piller og alkohol under svangerskapet og Bergseth ble adoptert bort som liten. Foto: PRIVAT

Allerede i en Brennpunkt-dokumentar fra 2001 var han tydelig på at han ikke er sint på sin biologiske mor, som døde da Bergseth var tre år gammel.

– Jeg og Mats snakket om at vi føler oss veldig heldige som får lov til å være med på dette. Det er ingen selvfølge med vår bakgrunn. Det er fint å få dele noe slik at seerne kan bli litt bedre kjent med oss også, sier Bergseth til VG.

Fikk anfall under opptak

De to kollegaene har til felles at de begge er adoptert.

Sollid, som er adoptert fra Colombia, er også utviklingshemmet og har ADHD og epilepsi.

Under et av opptakene til programmet, fikk han et kraftig epilepsianfall i gondolen på vei ned fra fjelltoppen Dachstein i Østerrike.

– Vi hadde vært høyt oppe på en fjelltopp og jeg var ganske sliten den dagen, så det kan nok være at det var litt stress og utmattelse som gjorde at det slo ut, sier Sollid.

– Det gikk helt fint med meg etterpå, så da var det rett ut for å lage nye reportasjer til programmet!

Vant Gullruten

Bergseth og Sollid begynner å bli kjente ansikter på statskanalen. I tillegg til å ha dekket Special Olympics for NRK en rekke ganger, var duoen også faste stunt-reportere under OL-kveld i Sotsji i 2014.

Duoen har vært lånt ut til NRK fra Empo TV, en TV-kanal for og med utviklingshemmede. TV-kanalen har produsert Special Olympics-programmene sammen med NRK.

Bergseth og Sollid gjorde seg bemerket etter intervjuer med superstjerner som Stevie Wonder og Michael Phelps under Special Olympics i 2015.



Programmet fra sommerlekene i Los Angeles i 2015 var så imponerende at duoen vant gullruten for Beste event- eller sportssending i 2016, hvor de slo produksjoner som P3 Gull, VG Lista Topp 20 og Nobels Fredspriskonsert.

– Det er en opplevelse jeg ikke kommer til å glemme med det første, sier Bergseth, som vartet opp med en seierstale i imponerende Flåklypa-stil under showet:

– Det var virkelig en drøm som gikk i oppfyllelse. Det hadde jeg aldri trodd at skulle skje! Da vi ble ropt opp som vinnere, så gikk vi helt bananas begge to og rev omtrent ned mikrofonen på scenen, sier Sollid, som forteller at prisen har fått hedersplass på kontoret hos Empo TV.

– NRK har så mange sånne priser fra før, så da var det på sin plass at denne fikk stå hos Empo, sier Sollid.

Om årets program om Special Olympics fra Østerrike kan overraske på Gullruten, vil ikke Bergseth si så mye om.

– Man kan jo håpe at dette programmet også kan føre til noen spennende opplevelser for oss, sier Bergseth.