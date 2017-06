Tallene som gir Norsk Tipping grunn til bekymring

TVEITA SENTER (VG) Stortinget gikk nylig inn for å bevare monopol på pengespill i Norge. Men hvor lenge klarer Norsk Tipping å stå imot presset fra de utenlandske gigantene?

I tippekiosken på Tveita Senter i Oslo går Finn-Erik Lund med bestemte steg mot kassen. Det er fredag, og for den 74 år gamle pensjonisten betyr det én ting:

I dag skal det spilles på hest.

Han leverer inn en «Dagens Dobbel». Og i morgen, lørdag, kommer han mest sannsynlig innom igjen, for da er det Lotto. Da går fem prosent av pengene han spiller for til Oppsal Idrettsforening.

– Jeg gjør det for å få litt spenning i hverdagen, sier Finn-Erik Lund.

Så du? Saksøker staten – vil konkurrere med Norsk Tipping

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har monopol på pengespill i Norge, og vår mann på Tveita er et godt eksempel på en alminnelig kunde. Faktisk er de helt avhengige av sånne som ham. For selv om vi lever i en tid der den digitale utviklingen går i rasende fart, kommer halvparten av omsetningen til Norsk Tipping fortsatt fra fysisk handel.

Lotteriene står også for den største andelen av omsetningen. I 2016 sto Vikinglotto, Lotto, Extra og Joker med flere for 65 prosent av de 7,7 milliardene Norsk Tipping hadde i nettoinntekter.

Foto:

Taper mye på tapsgrenser

Men utenfor Norges grenser stjeler utenlandske storselskap mer og mer penger fra norske kunder via nettbaserte spill. Penger som går til store børsnoterte selskaper rundt om i verden, istedenfor til norsk idrett, kultur og frivillige organisasjoner – de som hver eneste dag nyter godt av overskuddet til Norsk Tipping.

De slipper å betale skatter og avgifter til Norge. Norges-sjef Stian Røsvik Bjørstad i selskapet ComeOn beskrev det treffende i en kronikk på NRK Ytrings sider før jul:

Spillbransjen lever fryktelig godt med at kulturministeren ikke ønsker å gi selskaper som vårt lisens.

I den kommende tiden skal VG se nærmere på ulike sider ved praksisen og politikken rundt gambling i Norge, etter at de folkevalgte i mai bestemte seg for at Norge fortsatt skal ha monopol på pengespillfeltet.

Tall fra ulike rapporter, og trender fra våre naboland, viser at monopolet er truet og at Norsk Tipping har utfordringer på flere flanker i årene som kommer:

Nøkkeltall om spillmarkedet i Norge • I 2012 estimerte Lotteritilsynet at uregulerte aktører hadde en fem prosent stor markedsandel i det norske spillmarkedet. I 2016 er denne andelen estimert til 14 prosent av Norsk Tipping.* • I 2016 brukte kundene til Norsk Tipping i gjennomsnitt 3900 kroner på pengespill. • Ifølge Medietilsynet sto TV-reklamene fra internasjonale aktører for rundt 80 prosent av all pengespillreklame på norsk fjernsyn fra august 2015 til august 2016. Dette tilsvarer en total vekst på 21,8 prosent det siste året. Ettersom datagrunnlaget inneholder tre flere utenlandske spillselskap enn året før, utgjør snittveksten per spillselskap 8,3 prosent, skrev Medietilsynet i en pressemelding. • Her skal det nevnes at internasjonale spillselskaper ikke kan drive markedsføring på en rekke plattformer, i henhold til markedsføringsloven. Deriblant på radio, på kino, i dags- og ukepressen. Norsk Tipping annonserer tungt på disse flatene, i tillegg til TV-reklame. * Lotteritilsynets beregningsmåter har variert fra år til år, men det er ubestridt at markedsandelen til de uregulerte øker.

• To av landene vi liker å sammenligne oss mest med, har eller vil åpne deler av sitt spillmarked for utenlandske aktører: Danmark (2012) og Sverige (2019).

• Tapsgrensene Norsk Tipping innførte i fjor, vil gi et årlig inntektstap på mellom 100 og 150 millioner kroner. Det er penger som kunne gått til norsk idrett, kultur og frivillige organisasjoner.

• Tapsgrensene ble innført på grunn av en urovekkende utvikling i antall spilleavhengige. Ifølge egne analyser har Norsk Tipping fortsatt mellom 25- og 30.000 risikospillere i egne rekker.

• Nordmenn legger igjen mer og mer penger hos utenlandske spillselskaper. Og markedsandelen til de uregulerte øker år for år.

Vi kommer tilbake til disse punktene senere.

Flere rapporter har forsøkt å si noe om pengespillmarkedet i Norge, men flere av disse spriker i ulike retninger hva gjelder tallmateriale og spådommer om fremtiden. Det er ikke enkelt å finne tall der både forsvarere og angripere av monopolet er enige.

VG-kommentar: Bettingbransjens balletak

I den såkalte Menon-rapporten fra 2015, som ble utført på oppdrag fra en rekke internasjonale spillselskaper, står det at over halvparten av den totale nettoomsetningen fra norske internettspillere i 2014 gikk til utenlandske aktører (2,5 milliarder norske kroner).

Det som er ubestridt, er at markedsandelen til internasjonale spillselskaper øker og at nordmenn spiller hos dem for milliardbeløp hvert år.

– Markedsinnsatsen deres gjennom massiv reklame på TV gir resultater. Deres markedsandel er likevel relativt stabil, sier Edvard Lysne i Norsk Tipping til VG.

Se debatten om temaet:

– Vi må være sterke og store

VG møter ham i Østbanehallen på Oslo Sentralstasjon i slutten av mai. Lysne er leder for samfunn- og selskapsrelasjoner i Norsk Tipping og er godt oppdatert på det nyeste innenfor pengespill i Norge.

Etter intervjuet ble gjort, ble det klart at Lysne forlater jobben i Norsk Tipping for å bli ny direktør for Hedmark IKT fra 1. september.

HAMAR – OSLO, OSLO – HAMAR: Den strekningen tar Edvard Lysne med tog flere ganger i uken. Han møtte VG til intervju på Oslo S fredag 26. mai. Foto: Øystein Hernes , VG

Det avgjørende for Lysne og Norsk Tipping er om utenlandske spillselskaper stjeler kunder fra dem eller ikke.

– Hvis de rekrutterer veldig mange, er det problematisk for oss på sikt. Det er jo det som er vårt mandat; å kanalisere nordmenns spillaktivitet inn mot oss. Vi leverer pengespill i ansvarlige former, sier Lysne.

– Hvor stor kan markedsandelen til de uregulerte bli før det ikke lenger er vits å ha et monopol i Norge?

– Det er et politisk spørsmål. Jeg har ingen formening om det. Det sier seg selv at hvis den er 50 prosent, så står et monopol for svakt. Men det er ikke vår rolle å bestemme det og si hvor grensen går.

Anbefales: Jonas er bettingselskapenes mareritt

I Danmark åpnet de i 2012 for å gi internasjonale selskaper lisenser innenfor kasino- og sportsspillmarkedet. Er det viktig for Norsk Tipping å være så store og sterke som mulige til den dagen det eventuelt blir lisensordning i Norge?

– Det er viktig for Norsk Tipping å ha et godt og attraktivt tilbud til eksisterende og nye kunder. Det er slik vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag. Skal vi evne å kanalisere og være relevante, må vi være sterke, store og attraktive. Det sikrer monopolet, sier Edvard Lysne.

HOVEDKONTORET: Der inne jobber flesteparten av de ansatte i Norsk Tipping. Selskapet hadde 416 årsverk i 2016. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Det store dilemmaet

I fjor høst innførte Norsk Tipping en tapsgrense som gjør at kundene ikke kan tape mer enn 20.000 kroner i løpet av én måned. Dette fordi de så en urovekkende utvikling i antall risikospillere. Ifølge Norsk Tipping er mellom 25- og 30.000 mennesker i denne kategorien akkurat nå.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at tallet var null, ideelt sett. Vi har en nullvisjon og sier at én spilleavhengig er én spilleavhengig for mye. Vi følger nøye med på utviklingen her er opptatt av at det ikke skal stige. Det vil dessverre være en viss andel spillere som sliter med pengespill. Da er det viktig å ha gode verktøy og rammer som begrenser dette, sier kommunikasjonsdirektør i selskapet, Tonje Sagstuen, til VG.

TIPPE-TOPP: Tonje Sagstuen under et intervju med VG i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– De som når denne tapsgrensen; stopper de å spille, eller drar de bare til andre spillselskaper?

Lest? VIFs materialforvalter vant tre mill. i Lotto

– Det er et nøkkelspørsmål også for oss og noe vi ser nøye på i Norsk Tipping. Vi har koblet på eksterne aktører og har blant annet gjort spørreundersøkelser blant sårbare spillere for å lære mer om deres adferd. Mange sier at når de når egne fastsatte grenser eller den satte totale tapsgrensen hos oss, stopper de å spille den måneden. Det viser at obligatoriske tapsgrenser fungerer, sier Sagstuen.

– Norsk Tipping forventer et årlig tap på mellom 100 og 150 millioner på grunn av tapsgrensene. Skal dere tjene inn de pengene på andre måter?

– Det er ikke vesentlig for oss. Vi kompenserer ikke for dette tapet ved bevisst inntjening på andre spill. Total tapsgrense er et ønsket virkemiddel hos oss. Da må man si «nei takk» på noen områder, sier Sagstuen, som mange vil huske fra det norske håndballandslaget på 90-tallet.

– Lisens i løpet av 5 til 7 år

ØNSKER LISENS: Kim Rud Petersen i Betsson Group. Foto: Betsson

Kim Rud Petersen er talsmann for bettinggiganten Betsson Group, som har sine hovedkontorer på Malta.

Han har lenge proklamert at selskapet ønsker seg lisens til å drive med pengespill i Norge, og han tror ikke det tar lang tid før den politiske støtten kommer.

– Jeg tror Norge vil få en lisens på spill i løpet av de neste 5–7 årene. Danmark har lisens allerede, Sverige får det i 2019 og de fleste europeiske land innfører det ett etter ett. For lokal kontroll og økt ansvarlighet vil en lisens være klart det beste, sier Petersen til VG.

Forrige måned skrev Klassekampen at den europeiske bransjeforeningen for onlinespill (Egba) har skrevet et brev til Kulturdepartementet, der de mener at det norske spillmonopolet bryter med EØS-avtalen.

– Hva tenker dere om dette i Norsk Tipping?

– De prøver naturlig nok å bestride det juridiske grunnlaget når de har tapt den politiske kampen i Stortinget. Vi er ikke en part i dette, det er en sak mellom myndighetene og dem. Vi forventer at de uregulerte vil komme mange fremstøt på den juridiske flanken fremover, for å vedlikeholde debatten, sier Tonje Sagstuen.

Kim Rud Petersen i Betsson støtter fremstøtet til Egba.

– Det er vel ingen hemmelighet at vi håper det snart bør komme en juridisk betenkning rundt det norske spillmarkedet.