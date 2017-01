Norsk-kroatiske Marta Tomac: – Jeg tror det er noe stort på gang

Marta Tomac (26) har spilt for Kroatia, vunnet mesterskap med Norge og er den første Norges assistenttrener ringer etter kamp. Nå heier hun på Norges håndballherrer fra tribunen i Frankrike.

I 2009 representerte Vipers Kristiansand-spilleren Kroatia, i 2015 tok hun VM-gull med Norge og i 2016 fulgte hun opp med gull i EM. Marta Tomac skal selvfølgelig se semifinalen mellom Norge og Kroatia, og eventuell finale – fra tilskuerplass i Frankrike.

VG Direkte: Følg VM-semifinalen Kroatia-Norge fra kl. 20.45

– Dette er jo drømmesemifinale for meg som er norsk og kroatisk, sier en engasjert Tomac til VG.

– Hvem holder du med?

– Norge, selvfølgelig. Ingen tvil. Hadde de spilt hver for seg, ville jeg sagt Norge og Kroatia, men nå er det kun Norge.

Lest denne? Ber Marta Tomac «infiltrere» Kroatia

Den 26 år gamle playmakeren er i tillegg til å være landslagsspiller for Norge også datter av Christian Berges assistent, kroatiske Zeljko Tomac. Samtaler om håndball har vært en del av hverdagen under verdensmesterskapet i Frankrike.

– Vi snakker som regel daglig og facetimer ofte, og under mesterskap blir det så klart ekstra håndballprat. Da snakker vi om hvordan det går med motstandere, hvem som har vært god og hvilke av spillerne som kan gjøre det bedre, beretter Tomac til VG.

Les også: Hergeirsson satte fart på Marta Tomacs norske pass

Hender det at tipsene dine etterfølges?

– Trenerne har som regel god kontroll. Vi har ganske lik filosofi, så vi ser som regel mye av det samme. Tidligere har jeg sendt noen meldinger i pausen, men om han leser dem vet jeg ikke. Jeg liker i hvert fall å tro det, humrer Tomac.

TROR PÅ NORGE: Marta Tomac tror på norske jubelscener i Frankrike. Her feirer hun scoring i EM-kvalifiseringskamp mot Litauen i juni 2016, hvor Norge til slutt vant 36–19 – og senere selve mesterskapet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Marta Tomac: – Stopp Duvnjak og Cindric



Selv om Norge ble knust 31–24 og henvist til fjerdeplass i EM og tapte kampen som kunne gitt tur til OL i Rio mot nettopp Kroatia i 2016,mener hun det er mulig å utmanøvrere «kuguttene» som ledes av Zeljko Babic, om de fortsetter å følge oppskriften som har tatt de til semifinale.

– De må være trygg på det de gjør på banen! Fortsette med angrep i fart og løpe til de ikke orker mer. Norge må opp i forsvar og redde et par skudd. Også må de stoppe de kroatiske playmakerne Duvnjak og Cindric. Selv om Duvnjak ikke har vært på sitt beste hittil, er han fortsatt blant de fremste i verden, mener Tomac.

Offensiv Sagosen: – Nå skal vi jammen ha medalje med hjem

– Kroatia er et mesterskapslag, som bare blir bedre og bedre for hver kamp. Nå tror jeg det er 18. gang på 22 forsøk at de har tatt seg til semifinale, så rutinen er der, presiserer 26-åringen.

Tross et troféskap de norske herrene kan drømme om, er hun overbevist at det er svakheter hos det kroatiske mannskapet som nordmennene kan utnytte.

– Kroatia har fantastiske playmakere og gode keepere, men er ikke like godt besatt på i høyre bakspillerposisjon eller strek. Med større uttelling enn i fjor kan det gå, da stod (Ivan) Stevanovic en vanvittig bra kamp i mål for Kroatia.

Har troen på norsk suksess

– Norge har vært helt utrolig! Helt fantastisk. Jeg har vokst opp med herrehåndball og brukt det til å hente lærdom, sier Tomac, som er usikker på om hun noen gang har sett et like bra norsk herrelandslag i håndball.

– Jeg tror det er noe stort på gang, dette er andre året på rad med semifinale og jeg håper utviklingen fortsetter. Slik det ser ut, frykter motstanderne å møte Norge mer og mer.

Mannen som brast Norges OL-drøm: – Helt 50-50 hvem som vinner

Tomac, som til daglig spiller midtre bakspiller for satsningslaget Vipers Kristiansand, tror Norge har en ting eller to å by på i angrep – og trekker frem flere spillere som opptrer i samme posisjon som henne på banen.

– Sander Sagosen kan jo finne på litt av hvert.. De har vært helt utrolig imponerende. Ikke bare han, men de har et utrolig bra playmaker-team med Sander Sagosen og Christian O'Sullivan, sier en imponert Tomac, som i tillegg trekker frem Gøran Johannessen som hun mener har fått sitt definitive gjennombrudd.