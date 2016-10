Torbjørnsen: - Norsk klubbfotball kav råtten

Stig Torbjørnsen setter et brutalt stempel på norsk toppfotball. – For lite trening og altfor stort selvbilde, sier talentspeideren.

– Vi (norsk fotball) tror vi er mye, mye bedre enn vi er og snakker oss veldig opp. Det er det som irriterer meg aller mest. Og vi skal belære Brasil om fotball. Hva er det som tilsier at vi kan gjøre det? Vi tapte EM-omspillet mot ønskemotstanderen (Ungarn), og nå er VM-kvalifiseringen trolig over før den er i gang, sier Torbjørnsen.

Torbjørnsen har i snart 20 år jobbet som talentspeider med Europa og Afrika som arbeidsfelt. Han kjenner internasjonal toppfotball inngående og vet hva som kreves.

Han var en god stund tilknyttet Rosenborg. Nå er han ansatt av den italienske serie A-klubben Udinese.

Da NTB snakket med ham mandag satt han i Finland og så en U20-landskamp mellom Sverige og Danmark.

– Klubbfotballen er kav råtten. Det har vi papirer på nå. Se bare på resultatene til norske lag i kvaliken til europaligaen. Odd ble utslått av et gresk lag som kom på sjetteplass forrige sesong og var ute av sesong da kampene mot Odd gikk. Strømsgodset tapte for Sønderjyske som på den tiden lå nest sist i den danske Superligaen. Og Rosenborg taper to ganger for Austria Wien.

– Vi trener også for lite i Norge. RBK trener en del mer enn de andre lagene i eliteserien, og de vinner serien med 20 poeng.

Frakjørt

Torbjørnsen husker også tilbake til de glade 1990-årene da Norge var oppe på andreplass på FIFA-rankingen og med i tre sluttspill på seks år.

– Skal vi sammenligne med den tiden, blir alt dårlig. Vi kommer aldri tilbake dit igjen. Og nå er nasjoner vi i mange år lo av forbi oss og slår oss, sier han og drar opp en rekke Balkan-lag som eksempler.

– Vi utvikler oss i Norge, men det gjør virkelig de andre nasjonene også. De står absolutt ikke stille.

– Norske yngre landslag er også så godt som aldri med i internasjonale sluttspill.

Anonyme

– Er det noen norske spillere blant de 3000 beste i europeisk fotball?

– Jeg har ikke helt oversikt over tallmaterialet og kan ikke gå konkret inn på det. Vi kan vel si at mange av våre spillere nok ikke er veldig sentrale i klubbene sine. Men adressene er jo egentlig ikke så ille, sier Torbjørnsen.

Så lister han lynkjapt opp sine tanker om spillere som Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Joshua King (Bournemouth), Haitam Aleesami (Palermo), Adama Diomande (Hull), Ole Selnæs (St. Etienne), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (Fulham) og flere.

– Det er mye som må gjøres i norsk fotball, men jeg tror ikke alt blir løst med å gå tilbake og spille kamper på gjørmehull igjen, sier Torbjørnsen med adresse til debatten om kunstgress.