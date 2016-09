Dommerstemmen må ikke knebles

Kommentar Det er trist hvis konsekvensen av bråket rundt Svein-Erik Edvartsen skremmer norske dommere fra å åpne munnen i fremtiden.

La det være sagt med en gang. Det er upassende for en dommer å omtale spillere som trege. Etter dramaet på Åråsen falt det også andre karakteristikker fra mannen i svart om Lillestrøm, som var over etikette-kanten, og følgelig var det grunn til å beklage deler av det Edvartsen sa.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Men det er noe helt annet å beklage hva som ble sagt, enn å måtte si sorry for at man i det hele tatt kastet seg inn i debatten på en ærlig måte.

Derfor er det så viktig at det etterlatte inntrykket av bruduljen ikke blir en ytterligere innskrenking i dommerstandens ytringsklima.

For det er strengt tatt langt mer positivt i at Edvartsen er en type som våger å uttrykke tydelige meninger, enn det er negativt i at han ikke alltid evner å finstemme hvor grensen bør gå.

Stort sett er det bare forfriskende de få gangene vi ser dommere ta til motmæle i ordskiftet, i stedet for å bare være huggestabber uke ut og uke inn.

Og derfor får vi håpe at lærdommen for dommerstanden etter denne saken er bevisstgjøring av hvordan det er klokt å fremstå, snarere enn å heve terskelen for å uttale seg.

Situasjonen som utløste bruduljen var da også alt annet enn enkel for kamplederen: Sogndal skulle ha straffe og en LSK-spiller skulle ut, men Edvartsen var usikker på hvem, og klarte ikke å få Frode Kippe og Marius Amundsen i tale om hvem som var hovedsynderen. Dessverre ble utfallet galt.

UTVIST: Sogndals Martin Ramsland ble felt, og Frode Kippe utvist. Men det var Marius Amundsen som burde fått marsjordren. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Selv om alle som har spilt fotball vet hvor kyniske man fort blir i kampens hete, er det en del av denne saken at det ikke bare er dommeren som har grunn til å beklage seg.

Og på generelt grunnlag, i en tid der behovet for økt åpenhet i idretten viser stadig flere fasetter, er ingen tjent med at dommerne stikker ut bakveien.

For norsk fotball trenger at dommerne tør å bruke munnen til noe annet enn å blåse i fløyten.