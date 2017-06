X Games og egenorganisert idrett jubler: Millioner fra staten

Egenorganisert idrett får hundre millioner til anlegg og to millioner til etablering av et ressurssenter for aktiviteter utenfor Norges idrettsforbund – mens X Games innvilges penger til et nytt arrangement i Norge neste år.

X Games fikk 18 millioner fra staten i fjor til arrangementet i Hafjell i mars i år. Det vil arrangementet få tildelt for 2018 også.

Dette kommer frem i revidert nasjonalbudsjett som ble presentert onsdag, som følge av enighet i forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF.

– Utrolig glad



– Vi er veldig takknemlig for at vi kan produsere X Games i Norge igjen. Det var et fantastisk event i vinter, med så mange norske topputøvere fra den regionen. Jeg var ikke sikker på om vi skulle få støtte fra den norske regjering og storting igjen, men synes det er fantastisk at vi nå får det, sier Tim Reed til VG.

Reed er sjef for X Games i det amerikanske selskapet ESPN, som er en del av Disney-konsernet. Han dro tilbake til USA onsdag, etter å ha vært i møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland tirsdag.

– En veldig gledelig overraskelse. Den gjør meg utrolig glad. Det er ikke så mye penger, men prinsippet om at det er verdt å støtte, er en stor milepæl i Norge, sier Petter Hatlem til VG.

Han er pappa til den kjente skateboarderen Mats Hatlem (17) og har i mange år kjempet for at idrettene og aktivitetene som ikke er organisert under Norges idrettsforbunds paraply skal vinne anerkjennelse. Det vil si ressurser på linje med den organiserte idretten.

Venstre i bresjen



Det var allerede kjent at «egenorganisert idrett» vil få hundre millioner over tre år, da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem onsdag morgen.

Petter Hatlem mener regjeringens støtteparti Venstre, med nestleder Ola Elvestuen i front, fortjener ekstra ros for å ha sørget for enda to millioner kroner i budsjettet til et såkalt ressurssenter for egenorganisert idrett.

Det skal etter planen legge til rette for mer aktivitet for egenorganisert idrett og rettlede alle de som ønsker å bedrive den.

– Du skal ikke behøve å være medlem i en idrettsklubb for å få hjelp. Det er særlig viktig for de små idrettene. Surfere, klatrere, snowboardere og så videre kan få støtte. Dette blir en supplement til Norges idrettsforbund, forklarer Petter Hatlem.

Henning Andersen, som organiserte X Games i Hafjell sist vinter, er også veldig fornøyd etter å ha fått gjennomslag for sitt ønske om statlige midler.

X Games Norden?



– Vi er svært glade for at Stortinget og regjeringen har lyttet til oss. Vi har fortalt dem at det er ekstra viktig med finansiering på plass før sommeren slik at vi kan ta en dato på den internasjonale kalenderen, sier Henning Andersen.

– I fjor fikk vi åtte millioner i revidert og 10 millioner i statsbudsjettet. Da lanserte vi ikke arrangementet før 15. november, som er altfor sent for en så stor begivenhet. Nå kan vi få raske svar fra myndighetene i Gudbrandsdalen og våre sponsorer om de vil være med videre, tilføyer han.

X Games-sjef Tim Reed i ESPN sier til VG at de nå først og fremst vil konsentrere seg om X Games Norge i OL-året 2018.

I forbindelse med X Games 2017 i Hafjell, ble en plan om X Games Nordic lansert. Ifølge Reed er det noe de fortsatt «undersøker», men han gir uttrykk for at det ligger lenger frem i tid enn 2018.