Veivalg om åpenhet - ingen «shades of grey»

Saken om hvordan Norges Idrettsforbund endte opp med å fronte selskapet som tapte anbudskonkurransen om klubbforsikringer, har en rekke viktige perspektiver.

Ett av dem handler om åpenhet - temaet som har vært på dagsorden i norsk idrett i over et år.

Nå står vi nemlig overfor en sak som vil være en helt konkret prøvestein på viljen til å vise åpenhet i praksis.

For med et juridisk grønt lys til å offentliggjøre hva som de facto foregikk mellom NIF og NFFs datterselskap, med unntak av noen få setninger uten betydning for totalen, handler det nå rett og slett om partenes vilje til å vise transparens.

Og da er det ikke mulig å «ta en Svendsen» - altså å prate pent om åpenhet, men å langt på vei bakke ut når uttrykket skal fylles med innhold.

Det gjorde dessverre fotballtinget i helgen, da et forslag om å stille konkrete krav til NIF ble vingeklippet. Slik at det kun ble vedtatt en rimelig tannløs formulering om at fotballen skal «ta initiativ overfor ledelsen i Norges Idrettsforbund for tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser».

Uten at man våget å følge etter idrettsaktørene som har bedt sentralmakten åpne for innsyn i faktisk pengebruk før 2015.

Men en komfortabel hybrid funker ikke i forsikringssaken. Her er det vanskelig å se noen «shades of grey»:

Enten får offentligheten innsyn i korrespondansen som utløste en dyp konflikt mellom Inge Andersens NIF-administrasjon og NFF-eide «Idrettens helsesenter» (IHS). Eller så får vi aldri vite hva som egentlig skjedde mellom partene.

For de som ikke har hengt helt med i den intrikate saken, så handler altså den om at Tryg vant anbudskonkurransen klart, mens Gjensidige kom dårlig ut.

Likevel valgte idrettsforbundet å fronte Gjensidige - som har en eier som gir store beløp til idretten - og gikk ut på hjemmesiden med at det var inngått avtale med selskapet. Det har de senere hevdet at var en feil.

Etter at den betente saken ble kjent, valgte NIF å legge ut en e-postkorrespondanse med VGs spørsmål og deres egne svar.

Her mener IHS at idrettsforbundet ikke gir en fullstendig fremstilling av saken. Derfor har ledelsen sagt at de stiller seg positivt til å gå ut med hvordan den skriftlige dialogen mellom partene faktisk var, og de har gått til det skritt å få en juridisk vurdering av om dette er greit.

Nå er det store spørsmålet om åpenhetsintensjonen blir noe av.

For selvsagt er det åpenhetsmotstand fra idrettsforbundets side - noe som er like forutsigbart som at Senterpartiet ikke er så glad i ulv, eller at våren kommer etter vinteren.

NIF-generalsekretær Inge Andersen finner det «naturlig å jobbe gjennom vår organisasjon», i stedet for å ta debatten i åpent lende. Og NIF har allerede prøvd seg med en mislykket svingmanøver, ved å søke å gå over hodet på IHS-ledelsen.

Så hvor lander da dette?

• Går fotballforbundets datterselskap i bresjen for å omsider vise at nådeløs åpenhet ikke er en floskel i festtaler, men noe man skal utvise gjennom handling? Som IHS-ledelsen faktisk har sagt at de ikke har noe imot. Og attpåtil har juridisk ryggdekning for, slik at «forretningshemmeligheter» ikke berettiger å stenge døren. Med et bakteppe der fotballtinget, selv uten den viktige setningen som forsvant, tross alt fattet et formelt vedtak om å jobbe for mer åpenhet.

• Eller får vi en klassisk Inge Andersen? Der han får den andre parten med på en ordrik strøm av ingenting, med noe i retning av «omforent enighet. Bladi. Bladi. Bladi», der konklusjonen om å dekke over hva som faktisk skjedde pakkes inn i vatt.

Svaret sier mye om åpenhetens vekstvilkår i norsk idrett anno mars 2017.