Ungdoms-OL: NIF legger seg flat – kjøpte alkohol for 150.000 kroner

ULLEVAAL STADION (VG) Norges idrettsforbund kjøpte alkohol for nærmere 150.000 kroner – på fellesskapets regning – under ungdoms-OL på Lillehammer.

Mens over 1000 utøvere fra 15 til 18 år konkurrerte i OL-anleggene fra 94 – og over flere tusen unge frivillige jobbet i kulissene – brukte Norges idrettsforbund 3,7 millioner kroner på middager, hotellopphold og alkohol til en rekke utvalgte gjester.

NIF kalte prosjektet for «gjesteprogram». Det sprakk til slutt med én million kroner, etter at de hadde betalt 1,4 millioner for hotellrom og over 800.000 for bevertning til egne ansatte, medlemmer av Den internasjonale olympiske komité (IOC) og personer i toppen av norsk samfunnsliv.

– Det er jo åpenbart for alle at dette er ett av de spørsmålene vi har stilt oss selv etter ungdoms-OL. Svaret er veldig enkelt: Vi skal etterleve våre egne verdier i større grad enn vi gjorde ungdoms-OL, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til VG.

Det var TV 2 som omtalte saken først. De opererer med tallet 200.000 kroner på hvor mye penger som røk med til alkohol, mens VG har kommet frem til 150.000 kroner.

VGs gjennomgang viser at det ble kjøpt 265 flasker rødt, hvit eller musserende vin til flere middagsselskaper under de ni dager lange lekene. Det tilsvarer snaut 1600 enheter med alkohol, hvis vi legger til grunn at alle flaskene var 0,75 liter hver.

Fra 1. januar har Norges idrettsforbund innført strengere regler for sine ansatte når det gjelder refusjon for alkohol på reiser eller representasjonsoppdrag.

