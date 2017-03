ULLEVAAL STADION (VG) Den kritiske rapporten om IT-arbeidet i Norges idrettsforbund (NIF) gir et tydelig bilde av situasjonen, mener idrettspresident Tom Tvedt.

De siste dagene har VG satt søkelyset på IT-avdelingen i Norges idrettsforbund, etter at et evalueringsutvalg slo alarm i en omfattende rapport før jul.

Norges idrettsforbund har ingen digitaliseringsstrategi, mener utvalget. De påpeker at IT-løsningene forbundet tilbyr ikke har fokus på medlemmene av norsk idrett. I rapporten fremkommer det også at NIF har brukt opp alt overskuddet fra tidligere år, etter at de har gått 20 millioner kroner i minus de tre siste årene.

Alt har gått etter planen, sier NIF.

Men i høringsrunden etter at rapporten ble fremlagt, er det tydelig at flere deler av Idretts-Norge er bekymret over den økonomiske utviklingen.

– Jeg har lest rapporten, og jeg har tolket den som et godt innspill til vår debatt, og den var et veldig tydelig bilde på den situasjonen som er i norsk idrett, sier Tom Tvedt til VG.

Har passert 50 IT-ansatte

Dette er saken: • På slutten av fjoråret mottok Norges idrettsforbund (NIF) en evalueringsrapport på IT-arbeidet i egen organisasjon. Evalueringsutvalget var ledet av idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau. • Utvalget mener IT-arbeidet i NIF har et stort forbedringspotensial. De peker blant annet på manglende digitaliseringsstrategi, at løsningene de lager ikke har fokus på brukerne og at finansieringen av IT-arbeidet ikke er bærekraftig. • Onsdag kveld la NIF-administrasjonen frem en ny digitalstrategi for idrettsstyret, som ledes av president Tom Tvedt.

Idrettspresidenten holdt en pressekonferanse sammen med generalsekretær Inge Andersen og kommunikasjonssjef Niels Røine på Ullevaal stadion tirsdag ettermiddag. Dagen før hadde Tvedt og idrettsstyret diskutert hvordan de skal arbeide med digitalisering i fremtiden.

Så du? E-postene som skapte forsikringsbråket

Ressursbruken i avdelingen ble også tatt opp i rapporten. I VGs første sak sto det at 1 av 3 ansatte i NIF sentralt, altså 45 hoder, jobber med IT. På pressekonferansen kunne Inge Andersen fortelle at tallet har økt til over 50. Nå er de oppe i 53.

– I IT-avdelingen, på grunn av utviklingsprosjekter, har det vært leid inn utviklingskompetanse. Seks årsverk mer fra 2015 til 2016, kommenterte Andersen.

– Viktig å se fremover

Men tilbake til Tom Tvedt:

– Har IT-arbeidet i Norges idrettsforbund vært godt nok frem til i dag?

– Det jeg mener, er at rapporten lager en god situasjonsrapport, som gir oss et godt grunnlag for å gå videre. Og så er det sånn, i enhver organisasjon, at det er helt sikkert ting man kunne gjort annerledes på tidspunktet dette ble gjort på, men for oss er veldig viktig å se fremover, svarer Tvedt.

Stor VG-spesial: Her er Sotsji-tallene NIF ikke vil vise deg

– Ønsker dere å ta selvkritikk overfor medlemmene av norsk idrett?

– Det å ta selvkritikk, det har jeg jo ingen problemer med, men det viktigste jeg er opptatt av, styret er opptatt av, det er å komme seg videre, men så tror jeg vi skal være ydmyke, alle sammen, og si at teknologien går raskt fremover.

Idrettsstyrets IT-vedtak fra 15. mars 2017 • Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående tilpasninger til nye økonomiske rammer og prioriteringer på IT-området, herunder prosessen med innhenting av konkurrerende tilbud i markedet. • Idrettsstyret godkjenner det overordnede målbildet for idrettens digitale strategi som styrende for det videre arbeidet på området. • Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering av partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid. • Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester. • Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.

Delta, dele, organisere

Når det gjelder økonomien, sier Tvedt:

– Vi har hatt overskudd og, som du vet, så gjør vi avsetninger for å finansiere dette. Og sånn sett har vi lagt et godt grunnlag for å komme oss videre.

Kommunikasjonssjef Niels Røine, engasjert av NIF i fjor sommer, presenterte målbildet for idrettens digitale strategi på pressekonferansen.

Lest? VG-kommentator refser tidligere kulturminister

Mantraet: For medlemmer av norsk idrett skal det være enkelt å delta, dele og organisere.

I rapporten fra nevnte IKT-utvalg ble det foreslått at NIF setter ut noen tjenester på det åpne markedet, istedenfor å lage, drifte og utvikle alt selv. På pressekonferansen ble det videre bekreftet at NIF kommer til å vurdere dette i tiden fremover.