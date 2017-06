Tvedt kritiserer NIFs kjøp av omtale

ULLEVAAL STADION (VG) Idrettspresident Tom Tvedt mener det var unødvendig å bruke nesten 900 000 kroner på å kjøpe seg omtale.

Som VG skrev onsdag brukte Norges Idrettsforbund 886 346 kroner totalt på å få omtale i Around the Rings i forbindelse med ungdoms-OL. NIF betalte fly på business class, mat, opphold og honorarer for omtale til skribentparet Ed og Sheila Hula.

Dette var ikke Tvedt klar over.

– Var det nødvendig?



– Nei. Jeg var ikke kjent med det. Vi mener at dette arrangementet i seg selv skulle være så bra og formidle det på en god måte. Dette er en av tingene vi skal vurdere, svarer Tom Tvedt.

Torsdag møtte han pressen i forbindelse med at Karen Kvalevåg ble presentert som ny generalsekretær i NIF.

– Hvorfor ble det gjort?

– Styret delegerer til administrasjon som vi gjør rundt OL og andre mesterskap. Dette var en vurdering som ble tatt administrativt, sier Tvedt.

– Første gang i historien

Mediene har fått innsyn i bilagene til NIF i forbindelse med Sotsji-OL i 2014 og ungdoms-OL på Lillehammer 2016.

Først torsdag var idrettspresidenten tilgjengelig for å kommentere dette. Tirsdag og onsdag var det kommunikasjonssjef Nils Røine som besvarte pressens spørsmål.

– Det er vel første gang i historien at noen går ut så bredt i forhold til så mange bilag. Dere var 26 journalister. Det var viktig for meg at dere fikk svar på spørsmålene deres i detalj. Det er ikke slikt at et idrettsstyre vet alt om alle bilag. Derfor var det viktig å gjøre denne prosessen ordentlig, forteller Tvedt.

– Føler du at dere har klart det?

– Ja, jeg har registrert at noen i media har vært veldig positive til hvordan vi har gjort dette. Til nå har vi ikke mottatt noen klager på at vi ikke har besvart noen spørsmål.

– Hvorfor har du ikke svart tidligere?

– For det første har vi en administrasjon som har vært til stede for dere 24 timer i døgnet på alle spørsmål dere måtte ha. Det er dem som daglig håndterer disse bilagene, og det har vært viktig for meg at dere får rett svar. Jeg som idrettspresident kan ikke svare på alle detaljene. Derfor har jeg valgt å gå gjennom administrasjon, sier Tom Tvedt.

Alkohol-skjerping

Under ungdoms-OL spanderte NIF alkohol til gjestene for rundt 150 000 kroner.

– Hvordan rimer dette med verdiene rundt ungdoms-OL?

– Vi har invitert til verdens største arrangement for ungdom sammen med et enstemmig storting. Vi fikk gjester og har servert alkohol, men ikke på idrettsarrangementer. Det har vært på representasjon og gjesteprogram. Idrettsstyret har allerede satt nye krav rundt skjenking av alkohol. Det er dette et av områdene vi skal lære og forbedre, sier Tvedt.

– Så det strammes inn på alkoholservering?

– Ja, det ble gjort før dere fikk bilagene.

NIF betalte 185 000 kroner for en suite under Sotsji-OL hvor blant annet kongeparet bodde. Det hadde de ikke fortalt om.

– Etter som jeg forstår har man ikke holdt tett om dette. Det har stått på dokumentet. Vi hadde kongen, statsministeren og kulturministeren på besøk på verdens største idrettsarrangement. Dermed var det lagt til rette for å losjere våre gjester inn der. Det er viktig for oss at når vi er ute og representerer at våre gjester ivaretas på en god måte, sier Tvedt.

– Hva tenker du om prisen?

– Det er mye penger. Nå for Rio var et endret, og kongehuset betalte selv. Så vet vi at det er mange hensyn som skal tas, og ting må være i orden når vi er så heldig at vi får vår egen konge til å se på våre egne toppidrettsutøvere.