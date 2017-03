GARDERMOEN (VG) Etter onsdagens ekstraordinære styremøte på Gardermoen, fastslår idrettspresident Tom Tvedt at det ikke er gjort endringer i Norges Idrettsforbunds ledelse.

Norges Idrettsforbund (NIF) holdt onsdag et ekstraordinært styremøte på Gardermoen. VG kjenner til at tema var intern misnøye knyttet til lederskap i toppen av norsk idrett.

Etter et rundt syv timer langt møte, ble Tom Tvedt møtt av VG, Aftenposten, Dagbladet og NRK utenfor flyplasshotellet Scandic Oslo. Da ønsket idrettspresidenten ikke å fortelle om innholdet i diskusjonene.

– Vi har hatt interne saker. Det er konfidensialitet i det. Vi har hatt en bred diskusjon. Det er viktig at styret håndterer dette på en ordentlig og ansvarlig måte overfor organisasjonen. Og det er ingen endringer i NIFs ledelse, sier Tvedt.

Ordknapp

Hva «dette» er, vil ikke Tvedt si noe om. Idrettspresidenten vil heller ikke bekrefte eller avkrefte at enkelte stillinger i NIFs ledelse har vært oppe til diskusjon. Samtidig henviser generalsekretær Inge Andersen til Tvedt.

– Det er idrettspresidenten som må uttale seg, sier Andersen.

Tvedt mener på sin side at innholdet i styremøte skal holdes internt.

– Det har vært interne saker som vi har diskutert, og det er konfidensielt. Jeg håper dere har respekt for at jeg ikke har noen kommentarer utover det, sier Tvedt.

– Er ikke dette stikk i strid med hva dere har uttalt i åpenhetsdebatten?

– Som sagt: Vi har hatt interne saker og da er det viktig med konfidensialitet. Jeg håper dere har respekt for at det er interne saker.

– Har stillingen til Inge Andersen blitt vurdert her? spør NRK.

ORDKNAPP: Generalsekretær Inge Andersen ville ikke uttale seg etter det ekstraordinære styremøtet i NIF. Foto: Trond Solberg/VG

– Som sagt: Vi har hatt et internt møte. Dette er konfidensielt. Det viktigste for styret er å ivareta organisasjonen på en god måte. Jeg håper dere har respekt for det.

– Men er det hans stilling som har vært oppe til diskusjon i dag?

– Som sagt: Vi har diskutert disse interne sakene. Utover det har jeg kommentert det. Jeg håper dere har respekt for det.

– Konfidensielt



Onsdagens møte fant sted bare en uke etter at det ble avholdt et ordinært styremøte i NIF.

Det forklarer Tvedt slik:

– Som sagt så har vi hatt denne saken diskutert internt, og det er konfidensialitet i dette. Det er viktig for styret å ivareta organisasjonen på en god måte. Som sagt: Vi har jobbet med dette i dag og det har vært vårt utgangspunkt.

– Hva var den utløsende faktoren til at dere valgte å ta et nytt styremøte kun en uke etter det forrige?

– Igjen: Dette er en intern diskusjon og det er konfidensielt. Jeg håper dere har respekt for det.

– Var det én eller to saker dere hadde oppe i dag?

– Vi har diskutert interne saker, og jeg kan ikke si mer enn det jeg har gitt dere.

– Men kan du ikke si noe om faktoren som utløste nok et styremøte kun en uke etter det forrige?

– Jeg har ikke mer svar enn det jeg har gitt. Jeg håper og tror dere har respekt for det.

– Inge Andersen ville ikke si noe. Har du lagt munnkurv på ham?

– Som sagt: Vi har hatt en intern diskusjon. Dette er konfidensielt. Takk for i dag!