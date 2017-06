Sjekk hva kjendisene tjente under ungdoms-OL i fjor

Bjørn Dæhlie (50) fakturerte 76.435 kroner på tre dagers arbeid og et foredrag under ungdoms-OL. Flere andre profiler var også på lønningslisten.

For tre dagers arbeid mellom 11.-13. februar 2016 fakturerte Bjørn Dæhlie 56.250 kroner, 15.000 kroner per dag etter skatt, for arbeid under ungdoms-OL.

I et annet bilag kommer det frem at det ble overført 20.185 kroner til Sisa Invest AS, selskapet til Dæhlie, for et foredrag han holdt. Denne summen innebar også en kjøregodtgjørelse på 1435 kroner, pluss merverdiavgift.

Guidet IOC-toppene

Ifølge kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, deltok Dæhlie på åpningen av OL-museumet på Maihaugen og på åpningsseremonien på Lillehammer.

I tillegg opptrådte mannen med åtte OL-gull som guide for IOC-toppene, der han viste dem rundt på OL-anlegget og fortalte sine olympiske historier.

Ved siden lærte han også flyktninger å gå på ski sammen med kongefamilien, og flere andre profilerte personer.

– Å ha en av de aller største skiheltene gjennom tidene til å tilbringe tre dager der, sammen med mange av de beslutningstakerne som var der, det var verdt det, sier Røine til VG.

– Hvordan ble man enige om lønnen for oppdraget?

– Det var sikkert en dialog mellom administrasjonen i NIF og Dæhlie eller hans representanter, fortsetter Røine, som legger til at Dæhlie har gjort mye gratisarbeid i forbindelse med OL i Sotsji og ved andre anledninger.

– Denne gangen ble de enige om å fakturere for arbeidet, sier Røine.

SKITUR: Kronprinsfamilien og Bjørn Dæhlie på Birkebeineren skistadion i forbindelse med at de møtte flyktninger som skal lære å gå på ski vinteren 2016. Her går kronprinsesse Mette-Marit sammen med flyktningene. Bak ser vi Bjørn Dæhlie. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

Aamodt og Fjørtoft

Den firedoble olympiske mesteren, Kjetil Andre Aamodt, jobbet også for ungdoms-OL. Den gamle alpinkongen tjente 150.000 kroner.

– Jeg var med på fakkelstafetten fra nord til sør fra tidlig januar fram til åpningen. Jeg hadde økter med ulike skoleklasser fra nord til sør. Jeg holdt også foredrag for unge ledere, og det var mye annet som skjedde de 14 dagene, men fakkelstafetten var det viktigste, forteller Aamodt til VG mens han er ute på løpetur.

– Vi hadde det utrolig mye moro. Det var veldig mye bra norsk ungdom fra nord til sør.

Også Jan Åge Fjørtoft, tidligere landslagsspiller i fotball, hadde en sentral rolle i forkant av ungdoms-OL.

– Jan Åge var en profesjonell nettverksbygger i denne sammenhengen. Han er en person som er god på å omgi seg med representanter fra internasjonal idrett og norsk politikk, sier Røine om Fjørtofts stilling.

Fjørtoft fakturerte 228.883 kroner på å jobbe med ungdoms-OL fra 16. desember 2015 til 31. mars 2016.

INTERVJU: Jan Åge Fjørtoft (t.v) intervjuer Bjørn Dæhlie (midten) og Oddvar Brå på Stortinget i forbindelse med at OL-ilden ankom Oslo i desember 2015. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

I slutten av oktober 2015 ble han sendt til den amerikanske hovedstaden Washington D.C. for å delta på The XX Anoc General Assembly i regi av NIF som «networker for Lillehammer-OL».

Der deltok mer enn 1200 delegater fra 204 forbund, ifølge arrangøren. Flybillettene hans fra Gardemoen til Washington og hjem igjen kostet 12.350 kroner.

Akerø-åpninger

NRK-profilen Dan Børge Akerø tjente 62.500 kroner for to oppdrag under ungdoms-OL.

Han var med å åpne det nye OL-museumet på Maihaugen i forkant av mesterskapet. For å forberede og lede dette arrangementet tjente han 31 250 kroner. Han ledet også et åpningsarrangement på Lillehammer Turisthotell den 12. februar 2016. Også den jobben fikk Akerø 31.250 kroner for.

Trompetisten Ole Edvard Antonsen fikk ifølge NRK over 150.000 kroner av NIF for å spille under en fest på Lillehammer.

VG har prøvd å forsøke å få kontakt med Bjørn Dæhlie og Ole Edvard Antonsen uten hell.