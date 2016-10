Selvskading av selvstyret

Kommentar De har ikke engang lært seg å rydde på rommet - men blir rasende når det påpekes at «hjemme alene»-festene har gått over styr.

De er sinte på Ullevaal. Ikke på seg selv, fordi de har latt det gro frem en lederkultur med mangefasetterte mangler på flere areaner, noe som blir tydeligere dag for dag.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Nei, de er rasende på hvordan kulturministeren har uttalt seg om idretten de siste månedene.

VG er kjent med at det har ulmet blant flere idrettstopper i lang tid.

Årsaken til irritasjonen er at de mener Linda Hofstad Helleland blander seg inn i hvordan en selvstyrt idrett holder orden i eget hus - de mener hun tråkker over grenser for hva en statsråd skal ha meninger om.

Hofstad Helleland om Johaugs dopingblemme: – Uforståelig

Og nå er idrettens sinne ute i det offentlige rom.

Det begynte med at leder av idrettspolitisk avdeling i Norges Idrettsforbund, Per Tøien, delte en kommentar fra Dagbladets Esten O. Sæther på Facebook, der ministeren får det glatte lag i kjølvannet av uttalelsene hennes om ski-krisen i NRK-programmet «Debatten».

Og nå går Tøien åpent ut med at han mener Helleland «gikk langt i å late som hun har ansvar for skiledelsen».

MINISTER-KRITISK: Per Tøien, leder av idrettspolitisk avdeling i NIF, reagerer på kulturministerens uttalelser om ledelse i skiforbundet. Foto: Robert Eik , VG

«Dette avdekker noen alvorlige brister. Det trodde jeg at man hadde tatt konsekvensen av etter Sundby-saken», var blant uttalelsene hennes i NRK-studioet.

Denne diskusjonen har to lag:

• På den prinsipielle siden er det interessant å drøfte hvor autonom idretten bør være.

• I det konkrete tilfellet sutres det over at en kulturminister faktisk gjør jobben sin - som en følge av at idrettslederne ikke makter å utføre egne oppgaver på et akseptabelt vis.

Les også: Bernander forbauset over idrettstoppenes praksis

La oss ta det ett punkt av gangen:

En stor grad av selvråderett er et forankret prinsipp i norsk idrett. NIF har sin egen lov, og idretten er organisert gjennom et demokratisk system, med et ting som det øverste organet. Selv om det rapporteres til det offentlige, har idretten stor makt over seg selv, og det er veloverveide grunner til at idretten ikke fungerer som et direktorat med direkte styring fra myndighetene.

UT MOT KULTURMINISTEREN: Per Tøien delte denne artikkelen på Facebook tidligere i uken. Faksimile fra Facebook

Denne selvstendigheten bygger på tillit. Og problemene oppstår i det øyeblikket denne vanskjøttes.

Og summen av maktarroganse, manglende implementering av tingvedtak, egne habilitetsregler som ikke respekteres, mangel på beløpsgrenser og kontrollrutiner i NIF, lederansettelser uten utlysning i NFF; samt det som har vært en hasardiøs mangel på sikkerhetsmekanismer i NSF, gir grunn til å stille spørsmålet om hva i alle dager idrettslederne holder på med.

Og hvor stille er det rimelig å vente at kulturministeren skal sitte og se idrettslederne ruinere sitt eget omdømme dag for dag?

Ser man dessuten på hva det er Linda Hofstad Helleland har blandet seg inn i, blir det raskt tydelig at kritikken er urimelig og uverdig.

• I åpenhetsdebatten tok Helleland grep for å sikre at det foreligger et akseptabelt åpenhetsregime rundt midler som bevilges fra det offentlige - som for NIFs del utgjør 87 prosent. Det må være innenfor en ministers myndighet med god margin, og hun tok først det grepet etter at hun hadde gitt Tom Tvedt & co to sjanser til å komme opp med noe på egen hånd.

• I skidebatten har Linda Hofstad Helleland uttalt seg på systemnivå - hun har påpekt brister, og snakket på overordnet nivå om ledelse. Det er ikke synonymt med å detaljstyre idretten. Hun har ikke nedsnakket frivilligheten og hverdagsheltene, men uttrykt en berettiget bekymring når ting som burde vært en selvfølge ikke har vært på plass.

Og etter at skiforbundet iverksatte syv strakstiltak for bedre rutiner rett etter debatten, skal det svært godt gjøres å fortsatt trekke tilfeldighetskortet i ordskiftet.

For idretten er det uvant med en kulturminister som er såpass engasjert i idretten - men det bør de faktisk godta - så lenge hun ikke går lenger inn på deres banehalvdel enn hun har gjort så langt.

For faktum er at hun, med unntak av en ikke helt elegant og lettere overivrig dyrking av egen rolle i Brækhus-showet, har gjort en utmerket jobb med den delen av jobben som innebærer å være idrettsminister.

Og det med en språkføring som er klar og konsis. Noe man ikke kan si om gjengen som burde bruke energien på helt andre ting enn å klage over en minister som bryr seg om idrettens posisjon i den norske offentligheten.

PS. Kan det være at Olympiatoppen endelig har skjønt litt om åpenhet? Det var i alle fall endelig en fornuftig utfallssammensetning å spore, i gruppen som skal undersøke medisineringspraksisen i norsk idrett på bred front. La oss håpe det ikke var et blaff.



DS