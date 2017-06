Rapport: Idrettstopper mente hotellstandarden var for dårlig under ungdoms-OL

ULLEVAAL STADION (VG) Internasjonale idrettstopper ønsket egne suiter, femstjerners hotell og en buffet som få valgte å spise av. Det kommer frem i en evalueringsrapport etter ungdoms-OL på Lillehammer.

Tomas Holmestad var administrerende direktør for mesterskapet på Lillehammer i fjor. Han sier til VG at det ble utarbeidet rundt 40 delrapporter i forbindelse med mesterskapet, alt fra overnatting til transport.

Holmestad forteller at han ikke kjenner til innholdet i alle delrapportene, men blir overrasket når VG leser opp at en delrapport anbefaler femstjerners hotell for idrettstoppene under mesterskapet.

– Jeg er ikke happy med at det står anbefalt femstjerners hotell i rapportene. Det strider mot det vi sto for under mesterskapet, sier han og legger til:

– Det virket som om noen av gjestene var kommet til feil fest.

Rapportene fra ungdoms-OL * Ungdoms-OL (YOG) ble finansiert av tre aktører: Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund (NIF) og Lillehammer Kommune * I den anledning ble det opprettet en organisasjonskomité med navn Lillehammer Youth Olympics Organising Committee (LYOGOC). * Det var LYOGOC som i samråd med Den internasjonale olympiske komité (IOC) som lagde cirka 40 delrapporter om erfaringer og lærdommer etter arrangementet. * Disse rapportene ble sendt til både kulturdepartementet og til IOC. Dette var et krav fra IOC. * VG har fått tilgang på rapportene etter å ha søkt om innsyn via postjournalene til Kulturdepartementet.

Her er litt bakgrunnsinformasjon: Mens pressen har lett gjennom de drøyt 2000 bilagene offentliggjort av Norges Idrettsforbund (NIF), ble det laget såkalte «erfaringsrapporter» i etterkant av ungdoms-OL.

I forkant av mesterskapet ble det opprettet en organisasjonskomité med navn Lillehammer Youth Olympic Organising Committee (LYOGOC) som tok seg av det rent praktiske.

Det var denne komiteen, i samråd med IOC, som utarbeidet rapportene etter råd og anbefalinger fra representanter for internasjonale særforbund og ulike lands nasjonale olympiske komiteer (NOK).

Ønsket femstjerners hotell

Den første av rapportene VG har sett nærmere på heter «Kunnskapsrapport om overnatting». Der etterlyses det flere suiter enn det hotellene på Lillehammer hadde å tilby. I rapporten heter det videre:

«Hvis det er mulig burde det reserveres ett hotell for alle NOK-presidentene og generalsekretærer. De ønsker å bo sammen. Det burde være et femstjerners hotell.»

Tomas Holmestad forteller at LYOGOC var klare på at dette var et ungdomsmesterskap og ikke et senior-OL, og at forventningene burde vært deretter.

DIREKTØR: Tomas Holmestad hadde det øverste ansvaret for ungdoms-OL på Lillehammer i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Vi var veldig nøye på å holde arrangementet på et ungdommelig nivå. Vi serverte biff stroganoff-gryte og Cola i kommunekantina. Jeg registrerer at NIF har kjørt en litt annen stil. Det sier litt om kulturforskjellen mellom NIF og LYOGOC, sier Holmestad.

Kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, sier at han ikke ønsker å kommentere rapportene når VG møter ham på Idrettens Hus på Ullevaal Stadion onsdag.

– Dette er en erfaringsrapport, og de (LYOGOC og IOC) må få lov til å ha selvstendige meninger uten at jeg skal kommentere om det er riktig eller galt det som står der, sier Røine.

For få suiter i OL-byen

Videre heter det i rapporten at:

«Noen av NOK-medlemmene så etter suiter. Hotellene i Lillehammer har ikke så mange suiter. Vi trodde at noen NOK-medlemmer ønsket å ha billigere overnatting, men omtrent alle er mer opptatt av at hotellet skal ligge sentralt.»

Hverken Holmestad eller Røine sier at de registrerte noen klager på overnattingen under mesterskapet, men førstnevnte utelukker ikke at IOC kan ha kommet med ønsker eller endringer i rapportene i etterkant.

– Det var utfordringer med kapasiteten på Lillehammer. Det er rett og slett ikke nok hotellrom i sentrum for å huse alle gjestene som kom. Vi la heller ikke opp til noe egen transport for IOC-medlemmene. De måtte ta buss til hotell og arenaer sammen med deltagere og frivillige, med noen unntak for de som ikke var gode nok til beins, sier Holmestad som legger til at IOC-medlemmene taklet ordningen godt.

Røine svarer generelt omkring overnatting under ungdomslekene.

– Vi har ikke opplevd kritikk fra IOC-medlemmer eller noen andre for standarden de opplevde på Lillehammer. Det var heller sånn at vi bare fikk god feedback og alt som har blitt sagt om ungdoms-OL i ettertid har bare vært positivt fra IOC-medlemmer, sier Røine og legger til:

– Det var de samme hotellene som sto der i 1994.

PÅ IOC-HOTELLET: Mottagelse med kongefamilien som gjester da Norges Idretsforbund og IOC inviterte til sammenkomst på Lillehammer hotel. Her hilser de kongelige på representanter for vertskapet. Bla. Gerhard Heiberg, Stortingspresident Olemic Thommessen og kulturminister Linda Hofstad Helleland. De kongelige blir eskortert på plass av Idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

Vartet opp med buffet som «ingen» spiste

Innsyn i regnskapene til Norges idrettsforbund * Norges Idrettsforbund er blitt pålagt av myndighetene å gi regnskapsinnsyn på bilagsnivå fra og med 2017. * I fjor bestemte idrettsstyret seg for å ikke gi innsyn på bilagsnivå for pengebruk før 2015. * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene. * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. * Innsyn i andre forhold vil bli iverksatt senere i år.

I den andre av rapportene, Kunnskapsrapport fra IOC-hotellet, kommer det frem at IOC-medlemmene ønsket å ha en buffet tilgjengelig hver dag i hotellrestauranten, selv om kun et fåtall benyttet seg av tilbudet. I rapporten heter det at:

IOC ønsket å ha en buffét tilgjengelig hver dag i hovedrestauranten. Men veldig få (kun 15-20 personer) benyttet seg av det faktiske tilbudet. Åpningstiden var fra klokken 19 til 22:30»

Røine bekrefter overfor VG at det var IOC som selv betalte buffeten.

Videre står det at det også var det «á-la-carte»-tilbud som var langt mer populært. Derfor ble det anbefalt i rapporten å droppe buffet-tilbudet fullstendig.

Debatt: Idretten skal være en folkebevegelse - men det er den ikke

– Kom til Lillehammer uten dressjakke

Holmestad sier at han er overrasket over det som har kommet frem i media de siste par dagene. Blant annet over hvilket nivå NIF og visse medlemmer i IOC forventet. Samtidig maler han et bilde av mange jordnære idrettstopper som kom til Lillehammer i fjor.

– IOC-direktør Christophe Dubi kom blant annet til mesterskapet uten dressjakke. Så ble han plutselig invitert til de fineste middager under oppholdet. Jeg husker også at jeg kjørte hjem en natt og da så jeg visepresidenten i IOC, Nawal El Moutawakel, stå og vente på bussen i Lillehammer sentrum i beinkulda.

Totalt brukte Norges idrettsforbund 1,4 millioner for hotellrom og over 800.000 for bevertning til egne ansatte, medlemmer av IOC og personer i toppen av norsk samfunnsliv.