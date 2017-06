OL-klar: Skateboard inn i Snowboardforbundet

Norske skateboardere må være medlem av Norges idrettsforbund for å få lov til å delta i sommer-OL 2020. Derfor ruller de nå inn i Norges snowboardforbund – for til slutt å danne det nye Brettforbundet.

Skateboarding vil i første omgang bli en gren i Snowboardforbundet, slik for eksempel innebandy er det i bandyforbundet og telemark er det i Skiforbundet. Målet for Snowboardforbundet og Norsk organisasjon for rullebrett (NORB) er imidlertid å danne et eget særforbund: Brettforbundet.

Det bekrefter president Ola Keul i Norges snowboardforbund og president Per Olav Hetland i NORB, som er den frivillige organisasjonen for skateboarding i Norge.

SAMARBEIDSAVTALE: Snowboardforbundets generalsekretær, Lisa Mari Watson (fra venstre), NORB-styremedlem Joakim Wang, generalsekretær Henning Braaten, president Per-Olav Hetland, styremedlem Fridtjof Krogvold og Snowboardforbundets president, Ola Keul. Foto: , Snowboardforbundet

– Vi ønsker å lage ett forbund, brettforbundet, sier Ola Keul.

Snowboardpresidenten opplyser at Norges idrettsforbund har finansiert arbeidet som ligger bak avtalen mellom hans forbund og Norsk organisasjon for rullebrett.

Med andre ord å legge til rette for at norske skateboardere kan delta i 2020-OL.

Kongstanken



– Vi blir lagt til som gren i Snowboardforbundet. Samarbeidsavtalen er en inngangsbillett for oss. Den skal evalueres og videreutvikles om ett år. Kongstanken er å samle alle brettsporter til ett brettsportforbund, sier Per Olav Hetland.

Snowboardforbundet vil under sitt årsmøte lørdag vedta å ta opp skateboarding som gren, i henhold til ettårsavtalen som er inngått mellom NORB og Keul & co. Ola Keul sier at forslaget om å gjøre Snowboardforbundet til Brettforbundet, vil tas opp på forbundets neste årsmøte i 2018.

– Min oppfatning er at snowboardmiljøet er gira på dette, sier Ola Keul.

Det kan også bli aktuelt å innlemme andre typer brettsporter i Brettsportforbundet.

Snowboardforbundet ble et særforbund i Norges idrettsforbund i 1997, året før snowboarding kom på OL-programmet første gang. Skateboarding vil være med i OL første gang i Tokyo om tre år etter ønske fra Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Inn i skøyteforbundet?



Skateboarding er i likhet med en håndfull andre sporter foreløpig kun på Tokyos OL-program. De er ikke garantert å ville være det i 2024-OL i Paris eller Los Angeles.

– Skateboarding har klart seg godt uten OL. Det er IOC som ønsker seg skateboarding, skaterne selv har vært mer tilbakeholdne. Men det er en del fordeler ved å være medlem av et særforbund, blant annet støtteordninger til haller.

– Toppidrettsfokuset er kanskje litt nytt. Men overgangen vil ikke bli så stor som da det (OL) var oppe til diskusjon for 10 år siden, sier Per Olav Hetland i NORB.

TILBAKE? Nyjah Huston fra USA vant skateboardfinalen i X Games Oslo i fjor i Skur 13 på Filipstad. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Han forteller at skateboarderne i Norge også har vært i kontakt med Norges Skøyteforbund når det gjelder nødvendig (OL) tilknytning til et særforbund i Norges idrettsforbund. Grunnen er at rulleskøytesporten «har ligget under» skøyteforbundet i Norge, og at det er det internasjonale rulleskøyteforbundet FIRS som formelt – i utgangspunktet – skal organisere skateboarding for IOC i OL.

Nytt internasjonalt særforbund



Men etter at skateboarding i mars, ifølge Per Olav Hetland, ble ratifisert av FIRS, er ikke NORB «avhengig av skøyteforbundet». Internasjonalt ser det imidlertid ut til at FIRS er avhengig av ISF for å få skateboarding på skinner i Tokyo-OL.

ISF står for International Skateboarding Federation. Det er ifølge Hetland i NORB en utradisjonell amerikansk organisasjon, bestående av en «gjeng skatere fra USA». ISF vil fungere som en teknisk komité for FIRS i forbindelse med OL.

På toppen av det hele kommer etter alt å dømme FIRS og ISF til å opphøre som forkortelser og navn på organisasjoner tilknyttet skateboarding. Det fremgår av korrespondanse VG har fått tilgang til. Fra september «forenes» FIRS og ISF, og blir til det internasjonale særforbundet Global Skate.

«Eller noe lignende», som det står i brevet fra ISF-president Gary Ream og generalsekretær Josh Friedberg til «ISF-familien».