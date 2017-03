Masteroppgave avslører intern misnøye med NIF-ledere

«Facebook. Det er det eneste vi vet som funker. Hemmelig gruppe på Facebook. Det er det eneste stedet vi tør å være ærlige.»

Det forteller en anonym kilde i masteroppgaven «IT-governance i Norges idrettsforbund», som i fjor ble avlevert og sensurert til toppkarakter på Handelshøyskolen BI. Der er det gjort lange og grundige intervjuer med både ledere, ansatte og andre personer knyttet til Norges idrettsforbund (NIF).

Intervjuene er gjort under løfte om anonymitet av artikkelforfatter Kristoffer Halmøy. Han er generalsekretær i Norges Judoforbund til daglig, og var tidligere leder for et rådgivende IT-utvalg i Norges idrettsforbund.

– Informasjonstilgangen var svært åpen, og jeg fikk snakket med mange personer. Jeg opplever at NIF setter pris på oppgaven som et godt fakta- og kunnskapsbasert grunnlag for å treffe gode beslutninger på fremover, sier Halmøy til VG.

Oppgaven kretser rundt IT-arbeidet i NIF. Dette temaet er blitt behørig omtalt i VG den siste uken, etter at et evalueringsutvalg slo full alarm om IT-utviklingen i organisasjonen før jul. Da utvalgets rapport ble sendt på høringen, kom det frem at flere aktører i norsk idrett er misfornøyd med situasjonen.

Bakgrunn: Slår full alarm om IT-arbeidet i NIF

I masteroppgaven trekker artikkelforfatteren mange av de samme konklusjonene som idrettens eget evalueringsutvalg: Forbedringspotensialet er stort – og grep må tas øyeblikkelig for ikke å havne i økonomisk uføre. Til VG har NIF-ledelsen derimot uttrykt at, for eksempel, regnskapsunderskuddet på 20 millioner kroner de siste tre årene ikke har vært uforutsett, men planlagt.

Fra bunnen og opp

Slik er intervjuobjektene kategorisert: I organisasjonen:

Politisk ledelse, administrativ ledelse og IT-ledelse Av interessenter:

Direkte interesse og indirekte interesse (av IT-leveransene til NIF).

Masteroppgaven gir et nært innblikk i hvordan alle aktørene merker IT-utvikling på kroppen. En av kildene mener blant annet at det ikke er lett å være åpen og ærlige med lederne i toppen av norsk idrett.

Facebook. Det er det eneste vi vet som funker. Hemmelig gruppe på Facebook. Det er det eneste stedet vi tør å være ærlige.

I oppgaven er det flere sitater der ledelsen er tema, og der de kritiseres for nettopp manglende ledelse og styring. Hør bare her:

Det er en organisasjon som jobber fra bunnen og opp, og ikke toppen og ned.



Så du? Intern misnøye i idrettsforbundet

Han som skal styre IT-sjefen, han har ikke tid til å styre IT-sjefen. Han har jo to jobber, i hvert fall.

Mannen det snakkes om er assisterende generalsekretær Øystein Dale. Kjetil Bakke er IT-sjef i Norges idrettsforbund. Over dem igjen på rangstigen sitter generalsekretær Inge Andersen.

Idrettspresident Tom Tvedt ble intervjuet etter det ekstraordinære styremøtet, der intern misnøye i organisasjonen sto på agenda:

– Organisasjonen vår er litt sidrumpa

En person tilknyttet NIF, som ikke er på ledernivå, uttaler følgende om ledelsens forhold til IT:

Jeg tror ikke de skjønner kompleksiteten i dette her. Det at det skal gå så mye penger til IT og at det har vært mye støy rundt det.



Flere av kildene er kategorisert som «NIF/Ledelse». Dette kan være administrative avdelingsledere, sjefer eller politiske ledere. En av dem sier følgende, som et slags svar til dem som «ikke tør å være ærlige»:

(...) det er altfor lite vilje til å ha åpne spørsmål og ta en åpen diskusjon.

Norges idrettsforbund drifter idrettens sentrale database. Ifølge Kjetil Bakke har 10 kommersielle aktører tilgang til denne databasen, slik at de kan selv kan lage og drifte medlemssystemer for, for eksempel, et særforbund.

Mer stoff? Sykkelklubber til IT-kamp mot NIF

IT-SJEF: Kjetil Bakke i Norges idrettsforbund. Foto: Marius Jørgenrud , Digi.no

I masteroppgaven kommenterer én av lederne i NIF IT-satsingen slik:

Klart det er bekvemt å sitte med monopol.

Et annet sitat fra en NIF-leder peker på at organisasjonen har et forbedringspotensial:

Jeg tror hele organisasjonen vår er litt sidrumpa.

Både masteroppgaven og tidligere nevnte utvalgsrapport konkluderer med at NIF IT burde sette ut flere IT-tjenester på anbud, istedenfor å lage alt fra bunnen av selv. En av intervjuobjektene i masteroppgaven sier det slik:

Det har kanskje vært en av mine største kritikker mot NIF IT, at den selvopprettholdelsesfunksjonen der blir så stor. Det avspeiler måten de jobber på og måten de prioriterer på.

Klar for noe annet enn idrettspolitikk? Her er sesongpremieren av Foppal:

– Ga oss relativt lite ny kunnskap

Assisterende generalsekretær Øystein Dale svarer for Norges idrettsforbund i sakens anledning. IT-sjefen i organisasjonen rapporterer til nettopp ham, og Dale er godt kjent med innholdet i masteroppgaven.

– Rapporten hans omhandler et tema som er interessant for oss. Den ga oss relativt lite ny kunnskap, men vi har tatt med oss rapporten videre, og evalueringsutvalget har brukt den som et av flere grunnlag i sitt arbeid, sier Dale til VG.

STYRER IT-SJEFEN: Øystein Dale i Norges idrettsforbund. Foto: Tore Kristiansen , VG

– En av kildene i oppgaven sier at du ikke tid til å styre IT-sjefen, siden du har to jobber. Hva sier du om det?

VG-spesial: Se tallene NIF ikke vil vise deg



– Det medfører riktighet at jeg har dekket to funksjoner i en lengre periode (assisterende generalsekretær og fungerende organisasjonssjef). Viktige IT-spørsmål deltok jeg i. Ellers er det generelt vanskelig å forholde seg til sitater som kommer fra anonyme personer.

– En av kildene sier at de ikke tør å være ærlige, at de diskuterer ting i hemmelige grupper på Facebook. Er det for lav takhøyde i NIF?

– Det vil jeg rett og slett ikke svare på. Ærlig talt. Men hvis du snur spørsmålet...

– Er det god takhøyde i NIF?

– I de møtene jeg har vært på har det vært mye diskusjon og mange klare standpunkter, mye følelser og stort engasjement på vegne av sine organisasjonsledd. Det har ikke vært et forum der folk har vært redd for å ytre seg. Og det forumet vi snakker om ble ledet av Kristoffer Halmøy (oppgaveforfatteren), sier Dale, som ikke hadde lyst til å svare på flere spørsmål til denne saken.