Marit Breivik: - Vi skal tåle kritikk

Maratonløper Sondre Nordstad Moen mener at «hele røkla» på toppen av norsk idrett bør byttes ut. Slik svarer Olympiatoppen.

– Hva har du å si til Sondre Nordstad Moens ganske krasse melding til norske idrettstopper, hvor han sier: «bytt ut hele røkla, for alle er kamerater».

– Min gode erfaring med kommunikasjon med utøver er at vi setter oss rundt bordet. Det vil være helt mot min tidligere praksis å diskutere enkeltutøvere i media. Sondre får stå for de utsagnene. Da snakker jeg heller direkte med Sondre når jeg skal følge opp denne saken her, sier Marti Breivik til VG.

– Jeg kan bare snakke for Olympiatoppen (OLT), og vår oppfølging går på at vi samarbeider med den prioriterte utøverens trener og utøverens forbund i for eksempel en fireårssyklus eller åtteårssyklus. I den forbindelse vil det være utøvere som har forventninger og som ikke når opp etter kriteriene, fortsetter Breivik, og legger til:

– Jobber med faglighet og glød



– Jeg vet hundre prosent at jeg ikke har fått jobben jeg har nå fordi jeg er kamerat med noen i Norges Idrettsforbund, men fordi jeg er kvalifisert. Vi jobber med stor faglighet og glød og det er lett å glemme at OLT har en liten rolle i den totale prestasjonsutviklingen. Det var ikke OLT som ble skyteskive da jeg var landslagstrener og vi ikke nådde målene våre. Det var landslagstrener Marit Breivik som ble skyteskiven. Det betyr ikke at OLT ikke skal ha en svært aktiv rolle og stadig forbedre den.

– Mener du det er blitt for enkelt å skylde på OLT, evt hvorfor? Hvordan opplever du den kritikken som kommer fra Kaggestad, Thorkildsen, aviskommentatorer?

– Vi skal tåle kritikk, så får vi leve med at ikke alle som uttaler seg har den beste innsikt i hva som foregår eller kjennskap til oppdraget, samtidig som både vi i Olympiatoppen og den enkelte idrett har god nytte av å bli kikket i kortene.

HÅNDBALLTRENER: Breivik som landslagssjef i 2008. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Er det et problem for toppene i idretten at en utøver sier det den mener?

– Det er aldri et problem at en utøver si det han mener. Det som er viktig er at han sier det der han får gjort noe med det. Det er noe med å lage både gode tjenesteveier og samarbeidsformer. Så må man ha utveier hvis man ikke når frem. Det er ytringsfrihet og meningsfrihet i Norge. Det er ingen grunn til å legge munnkurv på noen. Det er det viktig å understreke.

– Tas ut av sammenheng



– Er veien opp til beslutningstagerne i OLT for lang når man ytrer seg så kritisk i mediene?

– Da må du snakke med de utøverne som er prioritert i satsingen og er i et aktivt samspill med oss. Hvis du spør Olaf Tufte får du et annet svar, men det betyr ikke at ikke utøvere kan oppleve det, svarer Breivik.

– Når det gjelder utvalget: kan OLT ta noe kritikk der?



– Det har kommet dårlig frem hva det utvalget skal gjøre. Det er ikke tilsvarende Tom Tvedt-utvalget (gransket og leverte tilstandsrapport om norsk toppidrett i kjølvannet av London-OL 2012, journ.anm.) Mandatet er annerledes. Bare fordi Lars Tore Ronglan var i et trenerteam sammen med meg for lenge siden, så er plutselig jeg venn av Ronglan, som dermed ikke er i stand til å evaluere sommeridrettssjefen. Jeg synes alt tas ut av sammenheng og funksjon. Den viktigste evaluering foregår i den enkelte idrett, med tilbakemelding til OLT, sier Breivik, og fortsetter:

– OLT kjører interne evalueringer i forhold til sin egen jobb. Idretten melder tilbake til OLT på questback og i møter. Det eksterne utvalget skal vurdere om vi har gode evalueringsrutiner og om vi klarer å få frem det som er viktig i et samarbeid med idretten. Hvis vi ikke skal ha folk som har idrettsfaglig bakgrunn, er de ikke kvalifisert for å gjøre de vurderingene. Det er viktig å sette det i den sammenheng det er. Vi kunne vært tydeligere på hvorfor vi har den trioen der.

– Det kan virke som du opplever det kjedelig at det sås tvil om evalueringsutvalgets medlemmer og dets funksjon...

– Dette er medias og ekspertenes verden. Jeg har levd med dette som landslagstrener i 15 år. Vi ser det når resultater og mål ikke blir innfridd. Da spør alle seg: «hvor ligger feilen?». Min erfaring er at vi er ekstremt forbedrings- og utviklingsorientert. Etter min mening står det heller ikke kvalifiserte folk på sidelinjen til å overta alle rollene heller. Men det er jo alltid utskiftningsmuligheter. Det er ikke sånn at alle skal være i utvikling og sikre rollene- og jobbene våre. Men det er heller ikke svart/hvitt. Det er så mange bedrevitere som ikke har innsikt i hvordan ting foregår. Da snakker jeg for OLT, hvor jeg har jobbet i syv år selv og samarbeidet med som landslagstrener i de foregående 15 årene. Det er mye spennende samarbeid, men jeg er også tilhenger av å bli kikket i kortene, men da må de som kritiserer være på innsiden og kikke. De må ikke sitte på gjerdet og tro de vet hva som foregår. For meg blir ikke det seriøst nok, sier Breivik.

