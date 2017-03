Landets største sykkelklubber går til kamp mot Norges idrettsforbund

AKER BRYGGE (VG) Norges idrettsforbund krever flere hundre tusen kroner for å la landets tre største sykkelklubber fortsette å bruke sitt egenutviklede medlemssystem.

– Disse summene er jo bare helt hinsides, sier lederen av Bærum og omegn Cykleklubb, Jan Bjerk til VG.

De tre største sykkelklubbene i Norge møter VG på Aker Brygge mandag ettermiddag. Nylig fikk Bjerk og lederne i IF Frøy og Sportsklubben Rye en beskjed som ga dem hakeslepp:

For at Norges idrettsforbund (NIF) skal godkjenne det elektroniske medlemssystemet deres, som de har laget på dugnad og brukt i mange år, må de betale 100.000 kroner i «oppstartsavgift» og 10.000 kroner i måneden. Det vil si 220.000 kroner på ett år. NIF anser dette systemet som en kommersiell aktør, og det er derfor de opererer med disse prisene.

Dugnadsdobling

Denne prisen må de betale for at de skal kunne koble seg på idrettens sentrale medlemsdatabase, som administreres av NIF selv. Klubbene har hatt kontakt med NIF IT tidligere, og har oppfattet at de har hatt tillatelse til å være koblet på databasen. Dette har de i alle fall hatt praktisk anledning til.

IT-sjef Kjetil Bakke i NIF måtte sjekke opp om dette faktisk stemte, da VG tok kontakt onsdag. Bakke sier at det ikke foreligger en formell integrasjonsavtale mellom NIF og sykkelklubbene, og at saken nå vil bli undersøkt nærmere.

Kort tid etterpå fikk VG beskjed fra klubbene: NIF har utestengt dem.

Sykkelklubbene mottok deretter et brev fra NIF om at deres medlemssystem ikke lenger er sammenkoblet med idrettens sentrale database.

Lederen av Sportsklubben Rye, Gunnar Gulliksen, har med seg en lapp med noen regnestykker i intervjuet med VG:

– Hvis vi må vi betale det, kan det medføre at vi må si opp halvparten av våre trenere. Mange av dem er ungdommer som har gått gradene i klubben, sier Gulliksen og fortsetter:

– 220.000 kroner tilsvarer 2000 dugnadstimer i en situasjon der det allerede er krevende å få foreldre til å stille på dugnad. 2000 timer medfører en dobling av dugnadstrykket vårt.

Men hvor mye er 220.000 kroner i ting du kan holde i hendene?

– Det er 60.000 ruller med dopapir som må selges på dugnad. Eller så må vi finne ulike anledninger å få solgt 15.000 vafler på, hevder sykkellederen.

Oppsummert: Medlemmene må ta regningen.

Etter noen uker med en mindre vellykket dialog med IT-avdelingen i Norges idrettsforbund, sendte de 15. mars et brev til de øverste sjefene i organisasjonen. Der krever de svar på hvorfor de må betale pengene – og at de ikke kan akseptere det.

VG har de siste dagene satt søkelys på IT-avdelingen i Norges idrettsforbund (NIF), etter at et evalueringsutvalget slo full alarm om utviklingen der i en omfattende rapport før jul. Og selv om NIF presenterte en slagplan for fremtidens arbeid med digitalisering i forrige uke, er det fortsatt ting som opprører idrettslag og kommersielle aktører der ute.

– Burde ropt «hurra!»

Norges idrettsforbund administrerer idrettens sentrale medlemsdatabase. Systemet til de tre sykkelklubbene, Rittresultater.no, har inntil onsdag vært sammenkoblet med denne databasen. Det har vært de siste tre årene, ifølge klubbene. Der kunne de rundt 3000 medlemmene deres betale inn medlemskontingenter, melde seg på sykkelritt og føre inn dugnadstimer.

Nå krever NIF penger for å få en formell avtale med Rittresultater.no, slik at systemet er godkjent til å koble seg sammen til den sentrale medlemsdatabasen – som i praksis betyr «leve eller dø» for systemet, ifølge sykkelklubbene.

– Når vi har utviklet dette selv på dugnad, overrasker det oss at ikke NIF roper «hurra!», men heller sier «100.000, takk!». Det synes vi er ganske hårreisende, sier Gunnar Gulliksen i Sportsklubben Rye.

– Det kan godt hende NIF sier at «ja, dette skal vi ordne», men vi synes det er viktig å belyse dette. Få dem til å skjønne at man ikke kan kaste ut noen tall og si at «sånn er det», for det har konsekvenser for oss, fortsetter Gulliksen.

– Ikke morsomt

Trude Elde, som er nestleder i IF Frøy på dugnadsbasis, tillegger:

– Det er jo en slags ironi i dette også, siden kulturministeren gikk ut med en frivillighetsmelding som slo fast at det skal være enklere for folk å drive frivillighet.

Sykkeltrioen er bekymret for utfallet av konflikten med Norges idrettsforbund. Enten må de skrote sitt eget system og gå over til NIFs eget system, KlubbAdmin, eller så blir det 220.000 kroner i ekstrakostnader det neste året.

– Jeg vil ikke si at det er søvnløse netter, men dette er ikke noe morsomt. Det er ikke dette jeg har lyst til å bruke fritiden til, sier Jan Bjerk i Bærum og omegn Cykleklubb.

– Hvis det ender med at vi må betale gebyrene til NIF, vil det medføre kutt til barn og unge først og fremst. Det er den største potten i vårt budsjett, sier Trude Elde i IF Frøy.

JUDO-LEDER: Jon Sommervold. Foto: PRIVAT

Sykkelklubbene er ikke de eneste som har reagert på prisene NIF opererer med. Jon Sommervold er nestleder i Ippon Judoklubb i Bærum. Han er teknisk direktør i en mellomstor bedrift og har over 15 års erfaring som systemutvikler. Til VG uttaler han seg som privatperson:

– Jeg synes også det er veldig spesielt at NIF IT skal bestemme hvilke aktører som får lov til å integrere seg mot deres systemer, og ikke minst at de tar seg svært godt betalt for dette. De posisjonerer seg dermed som en kommersiell part i et konkurranseutsatt marked, og dette harmonerer dårlig med NIF sine egne verdier om at de skal være «en folkebevegelse og drivkraft i samfunnet», sier Sommervold.

Han sier at standardløsningene NIF tilbyr ikke passer til alle klubber og idrettslag.

– Brukeropplevelsen og funksjonaliteten i NIF-systemene er såpass begredelig at de ikke hadde hatt «livets rett» i et konkurranseutsatt marked. Når det er sagt, har jeg har full forståelse for at NIF ønsker å ha et sentralt register for alle utøvere i norsk idrett, men dette kan og bør løses på en mye bedre måte, avslutter Sommervold.

– Svunnen tid

Halvor Dahl er daglig leder i IT-firmaet Zubarus. For en stund siden ble han kontaktet av en rekke idrettslag, som ønsket at hans bedrift skulle lage et medlemssystem for dem.

– Jeg tok med en av våre kunder i et møte med IT-avdelingen i Norges idrettsforbund. Det var som å komme tilbake i en svunnen tid, hevder Dahl overfor VG.

Dahl og idrettslagene måtte si nei. Prisen på 100.000 kroner i oppstartsavgift og 10.000 kroner i måneden ble altfor dyrt.

– Det er altfor høy terskel å komme inn i det markedet. Prisene er komplett urealistiske.

NIF: – Et hjemmesnekret system på dugnad er ikke godt nok

IT-sjef Kjetil Bakke i Norges idrettsforbund er gjerne med på å diskutere priser, men står fast ved at en formell avtale med sykkelklubbene må på plass.

Når VG forteller Bakke at klubbene er bekymret for situasjonen, sier han først:

– Det er vel ikke akkurat bekymringer de har uttrykt, tror jeg. Dette er jo bare en måte å prøve å komme rundt – og vri gjennom sin vilje, det.

IT-sjefen sier han hadde forventet mer forståelse av sykkelklubbene i denne saken. I IKT-strategien til Norges idrettsforbund står det at det enten er NIF, særforbund eller en ekstern part som må være avtalepartner, ikke enkeltklubber.

– Hvis jeg skulle gjort det annerledes, så går jeg på tvers av IKT-strategien som særforbundene selv har vært med på å vedta. Og det ønsker jeg ikke å gjøre, sier Bakke.

IT-sjefen mener man må stille seg spørsmålet om man skal ha tusenvis av persondatabaser flytende rundt i landet, eller en sentral database som blir forvaltet og driftet i henhold til personopplysningsloven – og som følger sikkerhetsbestemmelser.

– Idretten har valgt at det er den siste strategien man skal følge, sier Bakke.

Han har oppfordret klubbene til å få Norges Cykleforbund inn som avtalepartner, men det ønsker de ikke selv. Sportsklubben Rye begrunner dette blant annet med at de har flere idrettsgrener under sin paraply. Klubbene har sagt villig til å være økonomisk ansvarlig for sitt medlemssystem, men det godtar ikke NIF.

For at de skal unngå summene på 100.000 i oppstartsavgift og 10.000 i måneden, er det derfor kun Norges Cykleforbund som kan stå som garantist for at systemet blir vedlikeholdt i henhold til NIFs forskrifter.

– Et hjemmesnekret system på dugnad er ikke godt nok når du skal inn mot landets nest største persondatabase, altså, sier Kjetil Bakke.

– Har dere vurdert systemet deres?

– Nei. Vi har fått det presentert, og så har saksbehandlere hos meg vært tydelige på at før du går videre, så må vi ha de formelle avtalene på plass. Vi kan faktisk ikke leve med at vi ikke har formelle avtaler på bruk av personopplysninger mot idrettens database.

Og der står saken nå. Ifølge Bakke skal brevet fra sykkelklubbene behandles av en styringsgruppe torsdag.

– Vi har en viss forståelse for at 100.000 kroner for å validere systemet, det kan vi diskutere. Men det prinsipielle er at dette må foregå via særforbund, eller så blir de behandlet som en kommersiell aktør. Der er reglene like for alle.

VG har satt et kritisk søkelys på IT-avdelingen i Norges idrettsforbund den siste uken. Bakke mener klubbene utnytter akkurat dette.

– Nå bruker de alle mulige midler og den negative oppmerksomheten rundt IT-området for å skape sin egen sak. Jeg vet ikke om det er den riktige tilnærmingen.

Han fnyser av uttalelsene til Halvor Dahl om et besøk hos NIF IT var som «å komme tilbake til en svunnen tid».

– Det blir jo en helt usaklig uttalelse. Jeg tror ingen har fått inntrykk av hvilken portefølje vi skal drifte. En tredel av de ansatte driver med IT-support. Når det gjelder utviklere, de som skal håndtere kundene, så er det forferdelig få.