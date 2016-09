Kaptein uten kurs

Kommentar Kan vi snart få litt ledelse i toppen av norsk idrett, please?

478 dager har gått siden Tom Tvedt inntok posisjonen på toppen av idrettens maktpyramide.

På den tiden kunne han vist seg som den store reformatoren.



Den som røsker opp i sementerte og utdaterte ledervaner, banker gjennom at posisjon aldri må være viktigere enn progresjon, og sikrer at evalueringer av idrettsdrift har tilstrekkelig troverdighet utenfor Ullevaal og Sognsvann.

I stedet tyder dessverre stadig mer på at idrettspresidenten er i ferd med å bli slukt av kulturen han burde tatt et oppgjør med.

Ingen skal si at jobben hans er enkel.

Tvedt tok over et lappeteppe av særinteresser, og der den administrative toppledelsen har fått bygge seg opp mer reell makt enn det ansatte i en frivillig organisasjon strengt tatt bør ha.

Derfor var forventningene store til om Tom Tvedt ville ta styringen.

Da han besøkte VG-sporten rett etter valget, var det ikke måte på hvor offensiv og åpen han hadde planer om å være.

Og i idretten var spenningen enorm til hvordan det ektefølte engasjementet til tometersmannen fra vest, ville sette stempel på ordskiftet på en rekke områder.

Men så langt har vi sett lite til lederegenskapene fra mannen det var knyttet så store forhåpninger til.

I stedet for å forme idrettsledelsen i en mer moderne retning, fremstår han nærmest kronisk på defensiven.

Og i tillegg til at det begynner å haste med å tydeliggjøre hvor han vil – og hvordan han skal iverksette de tankene han kom med før han ble valgt – sliter han med å komme godt ut når norske idrettstopper blir utfordret:

Som da den tidligere markedssjefen i Norges Idrettsforbund, Guro Johnsen, nylig stilet en tydelig og velformulert oppfordring direkte til Tvedt og de andre herrene på toppen, om å ta tak i mannsdominansen i de mest fremtredende stillingene.

Da hadde det vært naturlig å ta temaet på alvor, og møte Johnsen til en konstruktiv debatt. Det gjorde Tom Tvedt ikke.

ANSTRENGT: Kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk hardt ut mot idrettspresident Tom Tvedt, etter at hun opplevde at NIF prøvde å kuppe departementets antidoping-initiativ. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Da de «ni eldre menn» etter fiaskolekene i Rio utfordret presidenten til oppfølging av hans egen rapport om utviklingen av toppidretten, var det heller ingen vilje å spore til å bryte meninger uten prestisje. Og da han tidligere i sommer inviterte dem til møte, endte det med at Nils Arne Eggen ikke fikk holde innlegg om åpenhet.

Dette kommer altså etter at vårens utmattende debatt burde ha tydeliggjort at det trengs en kursendring fra øverste hold, både substansielt og retorisk.

For det er virkelig ikke til å leve med at styremedlemmer ikke skjønner at de er åpenbart inhabile når de beslutter å hemmeligholde sine egne reiseregninger.

Og det er uholdbart å skygge unna spørsmål om hvorfor monopolrettigheter på billettsalg gis til en som tidligere har innrømmet å ha betalt store summer under bordet til idrettstopper i Salt Lake City-skandalen.

Men aller mest krevende for Tom Tvedts posisjon, er saken som sprakk før helgen.

Enhver idrettspresident er avhengig av et fungerende kommunikasjonsklima med den sittende kulturministeren.

Da er det alarmerende for mannen på NIF-toppen å bli beskyldt for å ha kuppet det departements-initierte antidopingoppropet, redigert i det og forsøkt å fremstille det som sitt eget.

Saken endte da også med en pinlig retrett for idrettsforbundet.

Partene strides om hvor reell uenigheten var, og bare de som var i rommet hørte hvilke ord som falt.

Men det styrker ikke akkurat NIFs posisjon at Linda Hofstad Hellelands fremstilling, blant annet om at Tvedt ikke ville være med på et felles opprop om doping, underbygges av departementets toppbyråkrat.

Eller at Valgerd Svarstad Haugland, styreleder i Antidoping Norge, gikk ut med åpen og undrende kritikk av idrettslederen.

Det begynner å bli mye nå, og skal tilliten til norske idrettstopper kunne gjenopprettes, må det gjøres noe med holdningskulturen som råder.

Fortsatt kan Tom Tvedt bli mannen bak en tiltrengt snuoperasjon.

Men det begynner virkelig å haste. For akkurat nå er det vanskelig å se noen fornuftig retning i hvordan norsk idrett drives fra toppen.