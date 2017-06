Idrettsstyret overrasket alle

Kommentar Mange i UBC-salen på Ullevaal stadion måtte google navnet Karen Kvalevåg klokken 11 torsdag formiddag.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Ryktene om aktuelle kandidater til jobben som generalsekretær i NIF har svirret den siste tiden. Flere av dem det er grunn til å tro at var med helt inn, er navn som er godt etablert i den brede offentligheten. Det samme kan ikke sies om 51 år gamle Karen Kvalevåg.

Og det er vel bare å innrømme først som sist at valget er en kjempeoverraskelse.

Det trenger ikke bety at idrettsstyret har gjort en dårlig jobb - kanskje til og med tvert imot.

For det er ikke en kjendis eller en gallionsfigur som trengs for å bekle generalsekretærjobben, men en erfaren og effektiv leder, som har kjent på kroppen hva som skal til for å lede den daglige driften i en kompleks organisasjon.

Hva er det så norsk idrett får gjennom valget av Karen Kvalevåg ved roret?

De får en leder med utdannelse fra Norges Handelshøgskole, som først og fremst kan skilte med en med betydelig businesserfaring på CV-en.

Hun har jobbet i Ernst & Young, vært Controller i Nycomed Pharma og vært assisterende finansdirektør i Umoe Restaurants, før hun virkelig tok steget opp.

Veien videre gikk gjennom å være toppsjef i Burger King, deretter finansdirektør i Umoe, før hun overtok toppjobben som CEO (administrerende direktør) i sistnevnte virksomhet.

Den innebar hovedansvaret for morselskapet til fem store konsepter innen servering/restaurant: Peppe's, TGI Friday's, Blender, Burger King og Starbucks i perioden 2010-2014. I denne perioden doblet størrelsen seg, ifølge hennes egen profil på Linkedin.

Styremedlem i Norske Skog, styreleder i AMJ Capital og administrerende direktør i Løvenskiold Handel har hun også fått med seg.

Det siste halvåret har hun vært øverste sjef for Oslo Maraton, og hun har idrettslederbakgrunn fra Vidar, samt et halvt liv som tillitsvalgt i landets største frivillige organisasjon.

Summen av dette sjekker fint av på mye av det som trengs i en jobb som den hun nå går til. Samtidig er det et mer åpent spørsmål hva hun har å bringe til torgs i den del av jobben som handler om nettverksbygging og politiske kontakter.

Det fremgikk også gjennom dagens intervjuer at det kan trengs litt kameratrening, noe som ikke er et helt fremmed tema for ledere på Idrettens Hus.

Summa summarum: Norges Idrettsforbund har endelig fått en administrativ sjef. Valget er interessant. Og denne gangen skal ingen beskylde Tom Tvedt & Co. for å ha fremstått forutsigbare.