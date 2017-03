Gjensidige avviser press

Gjensidige-ledelsen er krystallklar på at de på ingen måte forsøkte å presse Norges Idrettsforbund til å bli valgt som klubbforsikringspartner.

Slik svarer kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen på VGs spørsmål om anbudsprosessen:

– Har Gjensidige utøvd press mot NIF for å bli valgt som forsikringsleverandør til norske klubber?

– Nei. Vi har solgt klubbforsikringer i mange år. Vi startet et prosjekt høsten 2014 for å forbedre vårt klubbforsikringsproduk. Vi hadde workshops og møter sammen med NIF der formålet var å lage gode produkter og ordninger til beste for klubber og lag i norsk idrett. Det er disse produktene vi selger i dag. Ca 2000 norske lag og klubber er forsikret hos oss.

– Ble dere på noe tidspunkt lovet å få avtalen om klubbforsikring, uten at dette skulle ut på anbud? (ref. eposten av 21. august).

– Nei. Målet med produktutviklingen nevnt over var produkter bedre tilpasset idretten, det var ikke noe mål om noen avtale med NIF som følge av dette. Husk at vi uansett må selge forsikringene individuelt til en og en klubb. Kjøp av forsikring skjer lokalt i hver klubb, en ordning som ser ut til å fungere utmerket.

– Når anbudsrunden kom var NIF og Inge Andersen hele tiden tydelige på at det måtte være en åpen og transparent prosess.

På spørsmål om innholdet i epostene svarer Thoresen, som også tidligere har avvist å ha utøvd press, følgende:



– Vi blander ikke forretning og sponsorat. Vi bruker mao. ikke et sponsorat til å påvirke selve konkurransen om forsikringsordningen og betingelsene i en anbudsrunde. Vi må levere konkurransedyktige priser og vilkår, og konkurransen må foregå på like vilkår med andre aktører, uavhengig av sponsoravtaler.

– Har dere faktisk blandet sponsorat og forretning her?

– Nei, overhodet ikke. Se over.

