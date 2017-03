Farvel til hemmeligholdet - med eller uten Tvedt

Kommentar Idrettspresident Tom Tvedt befinner seg i en situasjon som fort kan ende med «take it or leave it». Bokstavelig talt.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Behovet for en samlende og moderniserende leder for en hardt prøvet idrettsbevegelse, kan knapt bli større enn det er akkurat nå.

Nettopp derfor er hvordan Tom Tvedt agerer fremover så innmari viktig. Både for Norges Idrettsforbund - og for rogalendingens egen fremtid.

For dersom han igjen feiler med å vise seg som den presidenten han er valgt til å være, kan veien være kort til å slå følge med Inge Andersen ut døren på Ullevaal stadion.

Med avgangen til den mektige administrative lederen, blir det automatisk en betydelig endringstid i idretten. Og da blir det avgjørende at momentum benyttes til å få en sårt tiltrengt åpenhetsrevolusjon realisert.

Da nytter det ikke for Tom Tvedt å fortsatt tviholde på at den konkrete pengebruken før 2015 - som altså i all hovedsak har vært basert på fellesskapets midler - skal holdes hemmelig for offentligheten.

Det har med all tydelig vist seg at denne saken ikke forsvinner. Stadig flere innad i idretten har tatt kampen for innsyn, og etter Andersens exit var kulturminister Linda Hofstad Helleland igjen krystallklar på at hun ikke slipper dette temaet.



Også for den som måtte overta på den administrative toppen vil det være ulevelig at spørsmål om hvordan midler er blitt forvaltet skal skyves under teppet. Fordi vedkommende fortjener en frisk start i den viktige jobben som må gjøres med å gjenopprette tilliten. Da trenger en ny generalsekretær drahjelp fra president og styre med å tilrettelegge for et regime som tåler et moderne samfunns krav om transparens i organisasjonen.



Dessuten er det jo så opplagt at Tom Tvedts argumentasjon om å ikke åpne opp rett og slett er uholdbar.

Det er ikke noen som har krevd endring av hva idrettsstyret godkjente etter å ha blitt forelagt sekkeposter, ei heller er det rettet noen beskyldninger om ulovligheter. Saken dreier seg rett og slett om at det blir spurt om utdypende informasjon om hva og hvordan pengene ble brukt, og da nytter det ikke å bare si nei uten en plausibel begrunnelse.

Så langt har ingenting tydet på noen vilje fra presidenten til å ta opp igjen tråden han klarte å tukle til i fjor vår. Men spørsmålet er om den dramatiske endringen organisasjonen nå står oppe i vil få ham til å tenke annerledes - og ta opp saken i styret igjen.

Både fordi norsk idrett trenger det - og ettersom det fort kan bli avgjørende for om han har en fremtid som idrettspresident eller ei.

Norges Idrettsforbund må nemlig kaste hemmeligholdet på sjøen, med eller uten Tom Tvedt ved roret.