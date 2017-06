10 ting OL-bilagene forteller oss

Kommentar Er åpenhet egentlig så farlig, da?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Første runde av offentlighet rundt NIF-arkivene er interessant på en hel rekke plan. Etter at rundt 2000 filer endelig fikk sjansen til å ta turen fra safen til samfunnsdebatten, ser vi tydelig hva etterprøvbare fakta kan tilføre et ordskifte.

Nemlig muligheten til å gjøre debatten mer opplyst, og dermed mye mer givende enn når makthaverne får sette alle premisser for hva som skal ut.

10 hovedinntrykk sitter igjen etter to dager på Ullevaal stadion.

La oss ta dem én etter én:

1). HEMMELIGHOLDET VAR MENINGSLØST.

Det er diverse diskutable disposisjoner rundt både Sotsji og Lillehammer, men omdømmetapet hemmelighetskremmeri medførte er mye større enn det NIF hadde opplevd om de hadde svart skikkelig på spørsmål fra start. Det ble en dyrekjøpt lærepenge.

2). DETALJENE ÅPNER DEMNINGEN.

Forskjellen er enorm på å vite spesifikt hva penger er brukt til, sammenholdt med excel-sekkepostene idrettsledere har likt å presentere. For eksempel sier ikke totalsummen i Norway House deg så mye, men når man bryter regnskap ned på hvor forseggjorte inngangsbillettene er, hva kuvertpriser ligger på og hva det egentlig koster å få en mann til å spille trompet, er det mulig å gjøre seg opp en mening om den økonomiske musikaliteten i valgene som er tatt.

4). IDRETTEN HAR ET ALKOHOLPROBLEM

Det er oppsiktsvekkende uklokt at en frivillig organisasjon spanderte opptil 200.000 kroner på alkohol under et arrangement for ungdom. Det er snodig at dette kunne la seg gjennomføre, uten at det ble reagert før i ettertid. Det handler ikke om å være puritansk, og det er ingen som har karakterisert det som skjedde på Lillehammer som et sjøslag, men dette er relevant for idrettsbevegelsens identitet og verdier. Og da er 1600 alkoholenheter i regnskapet en oppsiktsvekkende dårlig idé.

Les også: NIF legger seg flat – kjøpte alkohol for 150.000 kroner

5). SUITEN SOM FORSVANT

Åpenheten som er innført gjør at det nå automatisk må bli slutt på den unnvikende kommunikasjonsstrategien som har skjemmet NIF over tid. For når det nå for eksempel avsløres at man unnlot å opplyse om en suite til 185.000, samt direkte feil i tidligere opplysninger, vil muligheten til å bli kikket i kortene måtte føre til en kursendring. Det gagner offentligheten – og det gjør godt for omdømmet til idrettsforbundet.

Les også: NIF holdt tett om konge-suite til 185.000 kroner under Sotsji-OL

6) I UTAKT MED FOLKESJELA

Du finner ikke de store enkeltskandalene i materialet som er lagt frem så langt, men summen av faktorer som peker i en umusikalsk retning viser hvor viktig debatten er. For om norske idrettstopper noen gang skal drømme om å arrangere OL igjen, er det viktig med en fremferd som er bokstavelig spiselig her hjemme. Og da er det kanskje ikke bare det å tekkes IOC som bør stå lengst fremme i pannebrasken. Her viser innholdet i bilaget at gangsynet ikke var konstant i vater, for eksempel ved å bruke store summer på å kjøpe seg positiv omtale om eget arrangement.

Les også: VG-spesial: Tallene NIF ikke ville vise deg

7) HVORFOR SPONSET IDRETTEN KONGEHUSET?

Idretten er en frivillig organisasjon, som ikke akkurat mangler gode formål å bruke penger på. Hvorfor i alle dager har man da valgt å spandere luksusovernattinger på kongelige på tur? Heldigvis er praksisen nå endret, men informasjonen som kom frem under innsynet er nyttig som bevisstgjøringsfaktor på hva idrettspenger bør, og ikke bør, anvendes til.

8) BILLETTHAIEN BEKYMRER

Sead Dizdarevic har monopolavtale med Norges Idrettsforbund om billetter, han var arrangementsansvarlig for Norway House, han er sponsor – og han har tidligere innrømmet å ha bestukket idrettstopper i Salt Lake City. Bilagene viser hvor tett sammenvevd han er med NIF, og gir grunn til å spørre om når den varslede evalueringen av samarbeidet er ferdig.

9) POLITIKER-PARTY PÅ NIFs REGNING

Er det grunn til å stille spørsmål rundt rollefordelingen, når stortingspresidenten inviterer til fest, og Norges Idrettsforbund plukker opp regningen?

10) DET ER LENGE TIL VI KAN KONKLUDERE

Mange er ivrige på å sette strek for denne debatten, og komme med en tydelig diagnose. Vel. Faktum er at vi har fått svar på en liten del av det som er etterspurt, for eksempel er reiseregninger ennå ikke kjent.

Så la oss holde hodet kaldt – og inntil videre glede oss over at åpenheten har vunnet.