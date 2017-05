Dommerstriden: Løsningen er kortsiktig klatting

Kommentar Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner å sette merkelappen «enighet i dommerstriden» på at Norges Fotballforbund betaler Svein-Erik Edvartsen for å legge vekk fløyten en stund.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag ettermiddag søker å skape inntrykk av en slags forsoning mellom partene, etter at den betente konflikten har preget sportsordskiftet i over 40 dager.

Slik er ikke virkeligheten.

Rent formelt er det riktignok forhandlet frem noe som vil lette det helt akutte trykket, og gi dommerstanden en form for midlertidig arbeidsro.

Men, fullstendig uten sammenligning for øvrig, gir det partene har kommet frem til assosiasjoner til uttrykket «å tisse i buksen for å bli varm».

For her er det fortsatt en haug med uløste spørsmål, og forliket innebærer i praksis at man glatter over på kort sikt, i stedet for å komme frem til noe bærekraftig i en uhyrlig krevende situasjon.

Listen over problematiske forhold er fortsatt ganske omfattende:

• Svein-Erik Edvartsen vil fremover måtte leve med et etablert inntrykk i offentligheten av ham som en mobber. Samtidig som nyter han tillit som samfunnsansvarets spydspiss hos den samme arbeidsgiveren som ikke vil la ham dømme. Det er et vidåpent spørsmål hvordan han eventuelt skal kunne skli inn i dommermiljøet igjen når 2017-pausen er over, så lenge kjernen i konflikten er uløst.

I noen tilfeller er det grunn til å hevde at tiden leger alle sår, men i denne saken fremstår dette som en utopi, så lenge det ikke har lykkes å få en mer konstruktiv dialog på plass. Og om noen skulle tro at dette ender med at Edvartsen ender med å forsvinne for godt ut i det stille, er det nok grunn til å tro om igjen. Allerede har han lagt ut et bilde på Twitter med det tydelige budskapet «2018».

• For Norges Fotballforbund er det sikkert mulig å trekke pusten et par ganger nå, men det er ingen grunn til å slå seg på brystet. Det sender jo nærmest schizofrene signaler å betale for å bli kvitt en mann på kveldstid en stund, samtidig som han forblir en del av NFF-laget i dagslys, og til og med kanskje skal bli toppdommer igjen neste år. Hva slags ledelse er egentlig det?

• Dommerkollegiet skal nå fungere uten Edvartsen i nærheten denne sesongen, men blir det noe lettere for kolleger som føler seg plaget at man bare setter alt på pause i noen måneder, uten å ha kommet til bunns i samarbeidsproblemene? Eller er det en fare for at hele suppa blir et selvforsterkende traume, der alt bare blir enda vanskeligere neste år?

Det er alltid enklere å stå utenfor og kritisere en løsning, enn det er å skulle nå den, og ingen skal være et øyeblikk i tvil om at denne saken er usedvanlig krevende for alle parter.

Det er utvilsomt en nøtt å finne balansegangen mellom nødvendig takhøyde for individualitet, og behovet for respekt for felles regler i et kollektiv.

Men er det en løsning å lande på noe som strengt tatt ikke er en løsning, men snarere kortsiktig klatting?

Det er som kjent umulig å være «litt gravid».

Men det er ikke så greit å være «litt skilt» heller.