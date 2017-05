Norges beste klatrer legger opp

Klatrekongen Magnus Midtbø (28) satset mot OL i 2020. Nå har ombestemt seg.

– Jeg har sett tilbake på de fire siste årene og bestemt meg for å si stopp nå. Det er mye mer følelsesmessig enn det jeg hadde trodd på forhånd. Likevel er det en stor lettelse å få starte på et nytt kapittel i livet der jeg kan fokusere mer på klatring utendørs, reising og andre prosjekter, skriver Magnus Midtbø på sin egen Facebook-side.

– Klatring har spilt den største rollen i livet mitt i 16 år. Jeg har lært mer enn jeg kunne forestilt meg og har fått livslange vennskap, skriver han videre.

Dermed er karrieren over for Norges aller beste klatrer. I fjor var han inne på samme tanke. Men da det ble kjent at klatring ble en OL-gren ble bergenseren fristet til å satse for fullt mot mesterskapet i Tokyo i 2020.

– Det har vært mye frem og tilbake, for jeg ønsker aldri å gjøre noe halvveis. Men nå har jeg bestemt meg for å bruke de neste fire årene til å trene inn mot OL, som også blir det siste jeg gjør i konkurransesammenheng. Det blir et verdig punktum, sa Midtbø til VG i november i fjor.

Midtbø har vært en del av det internasjonale klatremiljøet i over 17 år. Han har vunnet alle nordiske konkurranser han har stilt opp i de siste 13 årene. I tillegg har han tittelen som juniorverdensmester, tredjeplass i World Games, som gjerne anses som OL for ikke-olympiske grener, fjerdeplass i VM og et tosifret antall topp 10-plasseringer i verdenscupen.

Nå har han altså bestemt seg for å sette strek i en alder av 28 år.