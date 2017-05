Norges beste klatrer dropper OL-satsing: – Blir rastløs av å hvile

Klatrekongen Magnus Midtbø (28) dropper konkurranseklatringen, men skal likevel jakte NM-rekorden.

– Jeg kunne fått tid til å trene riktig og satse mot OL, men da hadde jeg ikke rukket alt det andre som jeg verdsetter, forteller den norske klatrekongen på telefon fra Italia, der han så ofte befinner seg på klatreopphold.

Det var på sin egen Facebook-side at Midtbø fredag fortalte at han hadde bestemt seg for å legge vekk konkurranseklatringen.

Etablerer klatresenter

«Det er mye mer følelsesmessig enn det jeg hadde trodd på forhånd. Likevel er det en stor lettelse å få starte på et nytt kapittel i livet der jeg kan fokusere mer på klatring utendørs, reising og andre prosjekter», skriver han.

Overfor VG utdyper han valget sitt:

– Det ble veldig mye å gjøre med etableringen av nytt klatresenter i Oslo og en del andre ting.

Midtbø har vært en del av det internasjonale klatremiljøet i over 17 år. Han har vunnet alle nordiske konkurranser han har stilt opp i de siste 13 årene, og står med 13 kongepokaler fra NM. Likevel har den største kjærligheten vært knyttet til de mer frie klatreformene.

– Sportsklatring utendørs har ikke like mye hvile involvert i treningen. Nå kan jeg kjøre på med trening, akkurat sånn jeg liker det. Konkurranseklatring involverer mye mer hvile, og det blir jeg rastløs av, forteller Midtbø.

Vil ha flere kongepokaler

Allerede i fjor var han inne på tanken å gi seg med konkurranseklatringen. Men da det ble kjent at klatring ble en OL-gren, ble bergenseren fristet til å satse for fullt mot mesterskapet i Tokyo i 2020.

– Det har vært mye frem og tilbake, for jeg ønsker aldri å gjøre noe halvveis. Men nå har jeg bestemt meg for å bruke de neste fire årene til å trene inn mot OL, som også blir det siste jeg gjør i konkurransesammenheng. Det blir et verdig punktum, sa Midtbø til VG i november i fjor.

Nå dropper han altså OL-satsingen, men Midtbø er innstilt på å jakte nye NM-titler.

– Rekorden på kongepokaler er 16 eller 17. Den skal jeg i hvert fall prøve å slå, sier 28-åringen.

I tillegg har han tittelen som juniorverdensmester, tredjeplass i World Games, som gjerne anses som OL for ikke-olympiske grener, fjerdeplass i VM og et tosifret antall topp 10-plasseringer i verdenscupen.