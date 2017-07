Norge er ikke alene: Her er de andre pokalene som forsvant

Norges VM-pokal fra 1995 er søkk vekk. Men det er ikke det eneste fotball-trofeet gjennom historien som har forsvunnet.

– Skandale, er ordet Arne Scheie bruker når han blir spurt om kvinnelandslagets pokal fra 1995-VM. Trofeet ble bragt med hjem til Norge og plassert på resepsjonsdisken hos NFF, men rundt år 2000 oppdaget man at det var borte.

Hvor det befinner seg, eller hvem som har tatt det, er et mysterium som fremdeles ikke er oppklart. VG gjør nå et forsøk på å finne det igjen. Har du tips i saken? Send oss en e-post!

«Trist», «synd» og «en tragedie» er ord som har blitt brukt for å beskrive trofeets forsvinning. Men selv om man hos NFF kan rive seg i håret og fortvile over at den eneste pokalen Norge noensinne har vunnet i fotball er forsvunnet, finnes det en mager trøst:

Det er ikke første gang det skjer.

Riktignok ikke i Norge, men ute i fotball-Europa har flere pokaler vært på avveie opp gjennom åra. Særlig var det velkjente Jules Rimet-trofeet flere ganger ute på heisatur.

Hundehelten



Trofeet fikk navnet sitt etter mannen som i sin tid fikk fart i planene om et fotball-VM, tidligere FIFA-president Jules Rimet. Pokalen ble laget til det aller første VMet i 1930, og ble vunnet av både Uruguay og Italia før andre verdenskrig satte en stopper for VM både i 1942 og 1946.

I 1966, etter noen rolige år på vandring etter krigstiden, ble trofeet stilt ut i London, bare fire måneder før VM i England. Men til tross for god sikkerhet rundt pokalen, ble det likevel stjålet. FA mottok krav om løsepenger og politiet ble koblet inn - men trofeet dukket ikke opp.

I stedet var det en firbeint kar som ble den store helten. Noen dager etter at tyveriet var blitt kjent, fikk blandingshunden Pickles være med eieren sin, David Corbett, ut på en liten kveldstur. Corbett skulle bare ned til en telefonkiosk like ved, men Pickles fattet interesse for en gjenstand like ved naboens bil, ved en hekk.

Corbett plukket opp det som viste seg å være en pakke, tok av papiret og fikk se VM-trofeet.

Etter å ha løpt inn og informert sin langt i fra fotballinteresserte kone, dro Corbett rett til politiet med pokalen. Han måtte selv finne seg i status som mistenkt i noen timer, men han ble til slutt frikjent.

England vant noen måneder senere VM, og da var Pickles blitt en så stor helt at han fikk være med landslaget og feire VM-triumfen samme kveld som de var blitt verdensmestere.

PICKLES: Denne hunden ble en folkehelt etter at han fant igjen det forsvunne VM-trofeet i 1966 sammen med eieren David Corbett. Her er Pickles sammen med Corbetts kone Jean. Foto: , AP

Stjålet på nytt



Trofeet kom altså til rette takket være en skarp snute - men i 1983 forsvant det nok en gang. Da hadde Brasil vunnet vandrepokalen til odel og eie, og den sto innelåst hos fotballforbundet i Rio de Janeiro.

Likevel ble det stjålet, og fire menn ble senere dømt for hendelsen. Trofeet kom imidlertid ikke til rette, og teorien er at det ble smeltet om og solgt. i 2015 dukket en liten del av pokalen opp, da selve basen under trofeet ble funnet i kjelleren hos FIFA i Zürich.

Det aller første FA-cuptrofeet som ble laget i England fikk for øvrig en lignende skjebne. Det skjedde så langt tilbake som i 1895, da Aston Villa hadde slått West Bromwich i finalen og bestemte seg for å stille ut pokalen i et butikkvindu etter triumfen. Den ble også stjålet, og aldri gjenfunnet.

Sannsynligvis ble også den smeltet om.



