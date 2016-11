Avalanche tapte tross flott Martinsen-assist

Andreas Martinsen noterte seg for en imponerende assist for Avalanche borte mot Dallas Stars, men vertene vant oppgjøret i Texas 3-2.

Stjernene på hjemmebane avgjorde i praksis kampen allerede i første periode. I løpet av cirka ti minutter spill sørget Johnny Oduya, Brett Ritchie og Patrick Eaves for at Dallas kunne gå til pause med 3-0-ledelse.

Litt over halvveis i andre periode gjorde norske Andreas Martinsen all jobben og kom seg tilbake etter en tur i vantet før han sendte pucken til Nathan MacKinnon som sto perfekt plassert og sørget for redusering. Martinsen fikk for øvrig 13.40 minutter på isen i torsdagens bortekamp.

I den siste perioden sørget Mikhail Grigorenko for en ny redusering for Avalanche, men nærmere kom ikke gjestene fra Colorado denne gangen. Sluttresultatet ble 3-2 til Stars.

Norske Andreas Martinsen får i overkant av seks millioner kroner for å fortsette for Colorado Avalanche denne sesongen.