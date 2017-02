Til natten kan Trump-vennen Tom Brady (39) skrive fotballhistorie

Tom Brady (39) kan skrive historie i amerikansk fotball når England Patriots og Atlanta Falcons møtes i Super Bowl.

Her i Europa er kanskje modell-kona Gisele Bündchen (36) mer kjent, men når bortimot en milliard elskere av den ovale ballen i kveld setter seg godt til rette for å bivåne finalen, er øynene rettet mot Patriots' quarterback.

POPULÆR: En Patriots-fan holder opp denne plakaten. Foto: Charles Krupa , AP

For natt til mandag 6. februar kl. 00.30 skal amerikanerne glemme president Donald Trump for noen timer og konsentrere seg om den idrettsbegivenheten som er aller viktigst for dem; Super Bowl.

Om Trump dukker opp, er uklart. Men Brady og Trump har vært kompiser i mange år, ifølge både New York Times og Washington Post.

Dagen før presidentvalget hevdet Trump at han hadde fått en telefonsamtale fra Brady, som – ifølge Trump – sa «Donald, jeg støtter deg, du er min venn, og jeg stemmer på deg».

Men spurt direkte på Twitter om de støttet Trump, svarte Gisele Bündchen et klart: «NEI!».

Det dukket imidlertid også opp et bilde fra Bradys garderobe-plass, der det lå en «Make America Great Again»-caps.

Brady fortalte senere at Bündchen hadde gitt ham klar beskjed om at han ikke skulle diskutere politikk mer, og at han var enig i at det var en «god avgjørelse».

Tom Brady snakker i stedet med sine lange, presise pasninger. Nå spiller han for sin historiske femte tittel. Ikke engang Joe Montana har mer enn fire.

Patriots-suksessen er historien om en enestående kombinasjon trener-quarterback (den posisjonen på banen som er aller mest viktig i amerikansk fotball). Den 27. januar 2000 startet det da Bill Belichick ble ansatt som trener. Like etter, den 16. april 2000, ble Tom Brady hentet.

Han ble oversett av samtlige 31 (32 i dag) NFL-lag gjentatte ganger, før New England Patriots snappet ham opp som valg nummer 199, i den sjette runden, i draftet i 2000.

Fakta om Super Bowl: * 12 ganger i Super Bowl-historien har det ene av lagene spilt i hvite trøyer. 11 av gangene har endt med triumf. New England Patriots spiller i hvitt i år. * Indianapolis Colts' tidligere kicker Matt Stover er den eldste som noen gang har spilt Super Bowl. Han var 42 år og 11 dager på kampdagen. * Fram til 1990 var det tradisjon at korps spilte i pausen i Super Bowl. Fra 1990 har det vært kjente artister. Først ute var New Kids on The Block. I år er det Lady Gaga. * Til årets kamp koster 30 sekunders reklame under Super Bowl intet mindre end 5,02 millioner dollar, cirka 41 mill. kroner. * Rekorden for flest tilskuere ble satt i 1979, da 103.985 fans så Pittsburgh Steelers vinne over Los Angeles Rams på Rose Bowl-stadionet i Pasadena.

Resten har vært en enestående suksesshistorie. Søndag er de med i sin syvende Super Bowl sammen, rekord både for sjeftrener og spiller.

Skulle de vinne sin femte Super Bowl sammen, vil de gå forbi en annen klassisk trener-quarterback-duo: Chuck Noll og Terry Bradshaw med fire seirer for Pittsburgh Steelers.

– Det blir en emosjonell finale. Det har vært et år med utfordringer for min familie, av personlige grunner, sa Tom Brady på en presseseanse denne uken.

– Det handler om min mor og far. De har støttet meg gjennom hele livet. Jeg vil gjerne gjøre noe som kan gjøre dem stolte.

Ifølge ESPN sliter moren Galynn Patricia med sykdom. Hun skal ha både polske, norske og svenske aner. Faren Thomas har irske røtter.

– Min mor har ikke kunnet være til stede ved noen kamp denne sesongen. Faren min har vært på én. Det er utypisk, sier Tom Brady.

Han regnes av svært mange som den største i amerikansk fotball. Quarterback i amerikansk fotball er det samme som spiss i vår fotball, i hvert fall hvis vi snakker om berømmelse. Rollen på banen er derimot en ganske annen: Quarterbacken sender pasningene som andre skal omsette i poeng.

Selv om de spesielle reglene i amerikansk lagidrett gjør ting annerledes, kan New England Patriots på mange måter sammenlignes med Real Madrid eller Barcelona. Dette er altså sjette ganger de er i Super Bowl siden 2000.

Brady har altså vært trofast mot Patriots. Han vant de tre første Super Bowl-finalene han var med i – over henholdsvis St. Louis Rams, Carolina Panthers og Philadelphia Eagles. To ganger har han tapt, begge ganger mot New York Giants og deres quarterback Eli Manning. I 2015 vant Brady og Patriots igjen – etter en heidundrende finale mot Seattle Seahawks. Han kopierte dermed rekorden til sin barndomshelt Joe Montana og Terry Bradshaw med fire Super Bowl-titler.

Dette er de siste vinnerne av Super Bowl:

* 2016: Denver Broncos (24-10 over Carolina Panthers)

* 2015: New England Patriots (28-24 over Seattle Seahawks)

* 2014: Seattle Seahawks (43-8 over Denver Broncos)

* 2013: Baltimore Ravens (34-31 over San Francisco 49ers)

* 2012: New York Giants (21-17 over New England Patriots)

* 2011: Green Bay Packers (31-25 over Pittsburgh Steelers)

* 2010: New Orleans Saints (31-17 over Indianapolis Colts)

* 2009: Pittsburgh Steelers (27-23 over Arizona Cardinals)

* 2008: New York Giants (17-14 over New England Patriots)

* 2007: Indianapolis Colts (29-17 over Chicago Bears)