Tidligere NFL-profil kjørte på og drepte datteren

Politiet bekrefter at Todd Heap (37) kjørte på og drepte sin tre år gamle datter utenfor deres hjem i Mesa, Arizona, i går.

Den tragiske ulykken skal ha skjedd rundt kl. 16.00 lokal tid i går. Politiet i Mesa bekrefter at det var Heap som satt bak rattet da bilen traff hans tre år gamle datter i oppkjørselen utenfor huset. Datteren skal ha blitt fraktet til et lokalt sykehus der hun døde av skadene.

Politiet har uttalt at de ikke mistenker at det ligger noe annet bak hendelsen enn et tragisk uhell, men at dødsfallet naturlig nok skal etterforskes videre. Påkjørselen skal ha skjedd da Heap skulle flytte sin pickup.

NFL.com har også omtalt hendelsen.

Heap og kona Ashley hadde fire barn fra før da jenta ble født i 2013. Hun kom til verden etter at Heap hadde lagt opp som amerikansk fotballspiller. Heap og kona har vært svært opptatt av veldedighet, og har blant annet samlet inn over én million dollar til «The Todd Heap Family Pediatric Center».

Han spilte såkalt «tight end» for Baltimore Ravens fra 2001 til 2010, før han avsluttet karrieren i Arizona Cardinals i desember 2012. Da måtte han gi seg på grunn av skader. 37-åringen har to ganger blitt tatt ut på ligaens all-star-lag.