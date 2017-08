Colin Kaepernick (29) skapte store overskrifter da han nektet å stå under den amerikanske nasjonalsangen for et drøyt år siden. Nå, en drøy før seriestart, er quarterbacken fortsatt klubbløs.

Tidslinje 2016/17: 14. og 20. august: Kaepernick sitter under nasjonalsangen, men siden han sitter i sivilt tøy, er det ikke mange som legger merke til det.



26. august: Kaepernick sitter under nasjonalsangen, denne gangen med utstyr. Denne gangen legges det merke til, og overskriftene i USA kommer.



1. september: Quarterbacken setter ned kneet før kampen mot San Diego Chargers. For første gang er han ikke alene – også medspiller Eric Reid kneler.



August/september 2016:

San Francisco 49ers gjorde seg klar for sesong med pre-season-kamper. Under nasjonalsangene før kampene nektet Colin Kaepernick å stå – han byttet på å sitte og knele. De første gangene han gjorde det skapte det ikke all verdens oppmerksomhet, men så fikk flere øye på det. Og saken blusset opp i USA.

– Folk er ikke klar over hva som egentlig foregår i dette landet. Det er veldig mye som er urettferdig. Folk blir ikke stilt til ansvar for det. Og det er noe som må endres. Dette landet står for frihet og rettferdighet, og alle får ikke oppleve det nå, sa Colin Kaepernick til media, ifølge San Francisco 49ers hjemmeside.

Bakgrunn: Superstjernen nekter å reise seg for nasjonalsangen

I ettertid fortalte han at han hadde fått dødstrusler for oppførselen sin. Det gjorde at han sluttet med protesten.

August 2017:

Mannen med en Super Bowl-finale og fem NFL-sesonger på CV-en er fortsatt klubbløs, en snau uke før seriestart. Etter forrige sesong valgte han å bli en free agent, men ingen lag har signert urokråken.

Onsdag i uken som gikk demonstrerte flere hundre personer utenfor NFL-hovedkvarteret i New York til støtte for Kaepernick.

Colin Kaepernick Alder: 29 Vekt/høyde: 193 centimeter, 104 kilo. Tidligere klubber: San Francisco 49ers (2011-16) 2016/17-sesongen: fullførte 59,2 % av sine pasninger. Kastet 16 touchdownpasninger.

Arnstein Friling peker på en nedadgående kurve som en av faktorene til at ingen klubber har valgt å signere den tidligere 49ers-spilleren.

Sett denne? Carr er nå NFLs best betalte spiller gjennom tidene

– At han ikke har blitt plukket opp av et annet lag, er rart, men på noen måter ikke helt uforståelig. Han har vært starting quarterback i sin karriere, og på mange måter har pilen pekt nedover. Hans to beste sesonger var hans to første, sier Friling, og viser til 2012 og 2013-sesongen, hvor han i 12/13 var en viktig bidragsyter til at 49ers tok seg til sin første Super Bowl-finale siden 1994.

– Har jobb på bekostning av Kaepernick

– Det er jo en smått bisarr situasjon at flere quarterbacker med langt mindre talent og oppside enn Kaepernick har kontrakter med NFL-lag, mens han ikke klarer å finne seg en ny jobb, forteller Viasat-ekspert Jørgen B. Hoff, og viser til tre eksempler:

TILBAKE: Jay Cutler skulle egentlig bli ekspertkommentator, men etter en skade på Ryan Tannehill ble han signert av Miami Dolphins. Foto: Jasen Vinlove , Reuters

– Miami Dolphins mister Ryan Tannehill for resten av sesongen, men velger å hente Jay Cutler, som egentlig hadde lagt opp og var i gang med en ny tilværelse som ekspertkommentator. I Baltimore Ravens, hvor det er store spørsmålstegn er knyttet til helsetilstanden til Joe Flacco, velger man å gamble videre med Ryan Mallett som mulig førstevalg, som satt på spissen ene og alene har skapt seg en karriere i NFL fordi han var backup for Tom Brady i et par sesonger etter college.

Les også: Tidligere NFL-profil kjørte på og drepte datteren

I tillegg har man New York Jets som mer eller mindre virker å ha gitt opp sesongen før den har begynt ved å gå inn i 2017 med Josh McCown som quarterback, en 38 år gammel journeyman med svært begrenset potensial sammenlignet med Kaerpernick.

Hoff tror at det å signere Kaepernick vil være ensbetydende med å signere en distraksjon.

– Selv om et flertall av NFL-eierne er en konservativ gjeng, både verdimessig og politisk, har jeg på følelsen av at det er egen lommebok som betyr noe når ingen har valgt å ta sjansen på Kaepernick. Det å signere en så polariserende skikkelse, vil skape både distraksjon og splittelse, og han er ikke en bedre spiller enn at mange lag ikke mener han er verdt bryderiet.

Fra februar: Vanvittig snuoperasjon da Tom Brady tok sin femte Super Bowl-seier

Flere aksjoner

Senest lørdag var det nok en aksjon, denne gang i New York. Den ble ledet av den tidligere politisjefen i New York, Frank Serpico, og aksjonen gikk ut på å få Kaepernick en jobb i NFL.

Selv om Kaepernick fortatt er klubbløs, tror Hoff at den fargerike quarterbacken blir å se i den kommende utgaven av NFL.

KONTROVERSIELL: Colin Kaepernick (i midten) er fortsatt klubbløs. Foto: Marcio Jose Sanchez , AP

– NFL-lagene befinner seg nå i sesongoppkjøring, hvor en signering av Kaepernick sannsynligvis ville dominere nyhetsbildet, sier Hoff, og fortsetter:

– Derimot, om en annen quarterback skulle bli skadet, og et lag får et desperat behov for en erstatter som kan steppe inn på kort varsel når sesongen er i gang for fullt, vil det være så mye annet som konkurrerer om oppmerksomheten, at det trolig ville ført til langt færre overskrifter.