Mener at tatoveringer beviser at NFL-stjernen Hernandez drepte flere

Tatoveringene på høyre arm til den tidligere NFL-stjernen Aaron Hernandez (27) avslører ifølge påtalemyndigheten i USA at han drepte to menn for fire år siden.

– De er egentlig en tilståelse fra Hernandez, uttalte påtalemyndighetenes Patrick M. Haggan sist tirsdag, ifølge The Boston Globe.

Svenske Aftonbladet omtaler også den oppsiktsvekkende saken.

Aaron Hernandez hadde en høy stjerne som såkalt tight end da han spilte for New England Patriots i den profesjonelle serien for amerikansk fotball, NFL. Statusen opphørte da han ble arrestert for drapet på Odin Lloyd i juni 2013. Lloyd skal ha hatt et forhold til Hernandez' søster.

FOTBALLSTJERNE: Aaron Hernandez foran en kamp mot Arizona Cardinals i september 2012. Foto: Jim Rogash , AFP

To år senere ble Hernandez dømt til fengselsstraff på livstid, uten mulighet for benådning.

Nå skal han i retten igjen. Den 13. februar, tiltalt for drap på to personer i Boston i 2012. Han skal også senere ha skutt det eneste angivelige vitnet til drapene.

– Gud tilgir



Det er i forbindelse med denne saken at påtalemyndigheten mener Hernandez' tatoveringer er bevis for at han har begått ugjerningene.

Avisen The Boston Globe skriver at Aaron Hernandez nesten ett år etter drapene på Daniel Jorge Correia de Abreu (29) og Safiro Teixeira Furtado (28) skal ha oppsøkt en tatoveringssjappe i California, og at han der skal ha blitt påført disse tre «symbolene»:

# God forgives (Gud tilgir) - skrevet baklengs slik at ordlyden kan avleses ved hjelp av et speil.

# To forskjellige håndvåpen. Begge identisk like de som ble benyttet i drapene på Daniel Jorge Correia de Abreu og Safiro Teixeira Furtado.

– En ren spekulasjon, innvender Hernandez' forsvarsadvokat.

– Hvis folk skaffer seg tatoveringer av håndvåpen, betyr det ikke at myndighetene kan legge antakelser til antakelser til antakelser, for så å konkludere med at dette er en tilståelse, tilføyer Ronald S. Sullivan Jr.

Han har imidlertid ikke fått gjennomslag for sin begjæring om å få «fjernet» tatoveringene som bevis i saken.

350 millioner



Ifølge påtalemyndigheten viser de nye tatoveringene til Hernandez en revolver ladet med fem kuler, som angivelig skal være det antallet som ble avfyrt i forbindelse med dobbeltdrapet for snart fem år siden.

Tatoveringsartisten i Hermosa Beach skal også ha tegnet et semiautomatisk håndvåpen på den høyre armen til Hernandez, med en tomhylse og en liten røyksky.

Den bildet skal angivelig illustrere hva som senere skjedde med vitnet, Alexander Bradley, som satt ved siden av Hernandez i SUV-en som han skjøt de to drepte fra.

Aaron Hernandez fikk kontrakt med New England Patriots i 2010, på tross av en broket kriminell fortid. Blant annet skal han i 2007 - 17 år gammel - ha slått til en ansatt i en bar med den følge at trommehinnen til vedkommende ble knust. Senere samme år var han involvert i en skyteepisode, med flere skadete, i Gainesville i Florida.

PS! Aaron Hernandez undertegnet i 2012 en ny femårskontrakt med New England Patriots, verd rundt 350 millioner kroner etter dagens valutakurs.