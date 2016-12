Krise i Oakland Raiders - her brekker NFL-stjernen beinet

Quarterback Derek Carr (25) skulle nærmest på egenhånd føre Oakland Raiders til Super Bowl. Da passet det ekstremt dårlig at han brakk høyreleggen mot Indianapolis Colts i natt, norsk tid.

Raiders vant riktignok kampen 33-25, men det var episoden i den fjerde omgangen som fikk Raiders-trener Jack Del Rio til å få kampen til å fremstå som et kjempetap.

– Det var en stor seier, men et fryktelig slag for oss at vår quarterback røk ut på den måten. Laget må finne en vei å komme seg videre på, og vi må hjelpe erstatteren han så godt vi kan, sa Del Rio på pressekonferansen etter kampen.

TRIST AVSLUTNING: Derek Carr hjelpes av banen med det som viste seg å være et brudd i leggen. Foto: Brian Bahr , AFP

Tidligere denne uken sikret Raiders seg en sluttspillplass for første gang siden 2002, men det blir altså uten lagets store stjernespiller.

Takket på Twitter



Det var outside linebacker Trent Cole som taklet Carr da det gjensto drøyt ti minutter av kampen. Carr fikk en vriding i høyrebeinet, og skjønte umiddelbart at noe var galt. Han ble sittende på banen og vinke på hjelp. Smertene ble tydeligvis mer og mer intense samtidig som alvoret sank inn, og 25-åringen var meget fortvilet da han fikk hjelp til å hinge av banen.

Senere ble han kjørt bort og rett på sykehuset i nærheten der det ble konstatert brudd i leggbeinet. Dermed kan han glemme å rekke muligheten for Super Bowl 5. februar i Houston, Texas.

Den dypt religiøse Carr la ut to meldinger på Twitter etter at den alvorlige skaden var bekreftet.

«Takk til alle som har bedt for meg! Ting skjer i livet som vi ikke alltid forstår, MEN jeg VET dette - jeg tjener en Gud som elsker meg, og det er den utlimate healeren! Jeg er ikke bekymret i det ehele tatt. Jeg vil komme meg på føttene i løpet av kort tid.» var blant annet det han meldte.

Nå er det urutinerte Matt McGloin som får jobben med å erstatte Carr - en av de aller beste quarterbackene i NFL. McGloin har startet bare seks kamper i karrieren, og ingen siden 2013-sesongen.

Han kom inn i en kamp i november, og fikk altså noen minutter mot Colts i natt. Det blir uansett blytungt å fylle skoene til Carr som hadde kastet ballen 3933 yards så langt denne sesongen, og stått for 28 TD-passninger.