Donald Trump ber om NFL-boikott etter antirasisme-protester: Spillere svarer med opptrapping

Donald Trump har oppfordret til boikott og å sparke NFL-spillere som foretar antirasisme-protester når nasjonalsangen spilles. I kveld knelte rundt 25 spillere på begge lag før Jacksonville Jaguars og Baltimore Ravens-kampen.

Donald Trump hisset på seg NFL-stjernene da han på et politisk massemøte i Alabama fredag uttalte at eierne burde sparke spillere som knelte under nasjonalsangen:

– Ville dere ikke likt å høre en av disse NFL-eierne si, når noen viser mangel på respekt for flagget vårt, «Få den drittsekken av banen umiddelbart - ut! Han har sparken. Han har sparken!», sa den amerikanske presidenten.

Protestene Trump reagerer på startet forrige sesong, da quarterback Colin Kaepernick, i protest mot hvordan afroamerikanere blir behandlet i USA, satte seg under fremføringen av nasjonalsangen.

Siden da har flere spillere protestert på samme måte, ved å knele med ett kne i bakken når USAs nasjonalsang spilles i forkant av kampene i toppligaen.

Bare timer før søndagens NFL-kamp mellom Jacksonville Jaguars og Baltimore Ravens, tvitret Trump også følgende:

«Om NFL-fans nekter å gå på kamper til spillerne slutter å vise mangel på respekt for vårt flagg og fedreland, vil dere se forandring raskt. Spark eller suspender!»

Han hevder også at kampene er kjedelige:

«… tilskuertall og seertall for NFL har gått veldig ned. Kampene er kjedelige, ja, men mange holder seg unna fordi de elsker landet vårt. Ligaen burde støtte USA.»

Som mange amerikanske journalister og medier antydet før NFL-kampen mellom Jacksonville Jaguars og Baltimore Ravens, knelte flere spillere under fremføringen av den amerikanske nasjonalsangen.

Spillerne som valgte å knele, stod oppreist da den britiske nasjonalsangen runget utover anlegget på Wembley, der dagens kamp blir spilt. Både spillere og ansatte på begge lag sto også arm i arm, inkludert Jaguars-eier Shad Khan.

HÅND I HÅND: Spillere som ikke knelte, sto hånd i hånd med trenere, ansatte og Jacksonville Jaguars-eier Shahid Khan på Wembley søndag. Foto: Paul Childs , Reuters

Men opptil 25 spillere fra begge lagene valgte å sette seg ned på ett kne for å protestere mot både Trumps kommentarer og de svartes rettigheter i USA. Det er flere enn noen gang tidligere, ifølge amerikanske medier.



Også eierne i klubbene har reagert.

– Vi anerkjenner våre spilleres påvirkningskraft. Vi respekterer demonstrasjonene deres og støtter dem 100 prosent. Alle stemmer må bli hørt. Det er demokrati på sitt høyeste nivå, sier Ravens-eier Steve Bisciotti, ifølge The Guardian.

Også New England Patriots-eier Robert Kraft har reagert på det Trump har uttalt de siste dagene.

– Jeg er veldig skuffet over kommentarene fra presidenten, sier eieren i en pressemelding.

Det er også ventet at flere lag kommer til å protestere utover søndagen. Pittsburgh Steelers var på banen da nasjonalsangen ble fremført, de ble værende i garderoben.

– Splittende kommentarer



NFL uttaler seg sjelden i politiske saker, men lørdag kommenterte også NFL-sjef Roger Goodell saken:

«NFL og våre spillere er på sitt beste når vi bidrar til å skape en fellesskapsfølelse i landet vårt og i kulturen vår. Det finnes ikke noe bedre eksempel på det enn de fantastiske reaksjonene fra klubbene og spillerne på de fryktelige naturkatastrofene vi har opplevd de siste månedene. Splittende kommentarer som dette viser en beklagelig mangel på respekt for NFL, får vår flotte sport, og for alle våre spillere, og det viser en manglende evne til å forstå den overveldende nytten våre klubber og spillere representerer i samfunnet.»

