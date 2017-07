Ble draftet som nummer 36 i 2014 – nå er Carr NFLs best betalte spiller gjennom tidene

Derek Carr (25) signerte 23.juni en ny femårskontrakt med Oakland Raiders med en verdi på rundt 1,1 milliarder norske kroner. Det gjør at quarterbacken nå er tidenes best betalte spiller i NFL.

Sportsinteresserte nordmenn har mest sannsynlig hørt om Tom Brady, muligens hørt om Peyton Manning og kanskje hørt om Marshawn Lynch.

Men mest sannsynlig ikke hørt om Derek Carr.

Carr ble draftet som nummer 36 i andre runde av 2014-draften og har spilt for Oakland Raiders siden den gang. Han hadde en god sesong i 2016, men ble skadet rett før sluttspillet, der Raiders tapte mot Houston Texans.

Tidenes best betalte NFL-spiller

NFL-ekspert Jørgen Hoff mener Raiders har funnet sin franchise quarterback, altså en spiller som er klubbens ansikt utad. Det er en av grunnene til at han nå er tidenes best betalte NFL-spiller.

– I Carr har Raiders funnet det man kaller en franchise quarterback, som er nærmest en forutsetning for et hvert lag som har realistiske ambisjoner om Super Bowl-suksess. Disse har vist seg vanskelig å finne, og når Raiders først har funnet en gjennom draften, som har mange gode år igjen, vil man naturligvis strekke seg langt for å beholde ham, forteller Hoff til VG.

Carr har signert til 2022 og tjener altså 1,1 milliarder kroner over de neste fem årene, noe som gjør at han dytter Indianapolis Colts-spiller Andrew Luck ned fra lønnstronen. Før Carr signerte sin monsterkontrakt var det Luck, med sine fem år og 122 milloner dollar, eller 1,018 milliarder kroner, som hadde den mest lukrative kontrakten i historien.

GRUNN TIL Å SMILE: Derek Carr kan smile hele veien til banken. Her er han på pressekonferansen der han annonserte sin kontraktsforlengelse. Foto: Jeff Chiu , AP

– Men selv om kontrakten i dollar og cents er den største som er tildelt en spiller i NFL-historien, markerer den ikke noe dramatisk hopp fra hva Andrew Luck fikk da han fornyet med Colts, sier Hoff.

– I tillegg økes lønnstaket stort sett hvert eneste år med betydelige summer, noe gjør at jeg i sum vil kalle dette god business for Raiders, forutsatt at han fortsetter den positive utviklingen og holder seg skadefri.

Arnstein Friling, som har vært å se i Superbowl-studio til Viasat de siste årene, er ikke like sikker på at kontraktforlengelsen er god business for Oakland-klubben.

– Tatt i betraktning at Carr har vært skadet, og dermed er et usikkert kort, fremstår det som sportslig tvilsomt med en såpass stor kontrakt. Det som kan rettferdiggjøre den, er signaleffekten. Raiders satser tungt. Det gjør dem attraktive for andre, sier Friling.

PS! Husker du fargeklatten Marshawn Lynch, som er mest kjent for sitt intervju der han svarer «I'm just here so I won't get fined» på samtlige spørsmål? Han har gjort comeback etter ett års pause og skal i den kommende sesongen spille for Oakland Raiders.