LeBron James historisk da Cavaliers brøt Warriors' seiersrekke

(Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 137-116, 1-3 i kamper) Anført av en strålende LeBron James (32) brøt Cleveland Cavaliers den historiske seiersrekken til Golden State Warriors med en overlegen seier natt til lørdag norsk tid.

James noterte seg til slutt for 31 poeng, 10 returer og 11 assists, hans niende triple-double (som oftest tosifret antall poeng, assists og returer) i finalesammenheng gjennom tidene. Det er ny rekord – én mer enn Magic Johnson, som hadde åtte for Los Angeles Lakers i perioden 1979-1991.

Ingen andre NBA-spillere i historien har hatt flere enn to.

James var toneangivende for et Cleveland-lag som virkelig hadde kniven på strupen etter at de hadde tapt tre strake finalekamper mot Golden State Warriors, som på sin side var historiske med 15 strake seire i sluttspillet i år.

Både bookmakerne og ekspertene trodde på nok en seier – og NBA-tittel – til Warriors, men to spillere ville det annerledes:

LeBron James og Kyrie Irving.

TOPPSCORER: Kyrie Irving ble kampens toppscorer med 40 poeng. Foto: Jason Miller , AFP

Seks rekorder og spinnvill dunk

Duoen sto bak 71 av Clevelands 137 poeng og var viktige da hjemmelaget satte hele seks(!) rekorder, blant andre...

• Flest trepoengere av et lag i historien i finalesammenheng – Cleveland med 24.

• Flest poeng i en finaleomgang med 154.

• Flest poeng i en periode og en omgang av et lag – Cleveland med henholdsvis 49 poeng og 86 poeng.

Kampen var aldri jevn. Cavaliers kom ut i 100 og ledet med 16 poeng etter første periode og 18 poeng til pause. Selv om Warriors klarte å kutte ledelsen ned til 11 poeng i den siste perioden, vant til slutt hjemmelaget 137-116. James scoret blant annet disse to spektakulære poengene:

– It's do or die, sa Irving på pressekonferansen etter kampen.

– Det er ikke over enda, og det vet vi. Vi er fortsatt i et sort hull, men dette er en god start på å komme ut av det, fortsatte point guarden, som ble toppscorer i kampen med sine 40 poeng.

Seieren gjorde at Warriors' drøm om å vinne 16 strake sluttspillskamper ble knust. Neste kamp spilles natt til tirsdag norsk tid i Oracle Arena, hjemmearenaen til Golden State Warriors.

Og sist gang Golden State Warriors ledet 3-1 i kamper? Det var i fjor, og da snudde Cleveland Cavaliers 1-3 til 4-3...