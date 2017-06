NBA-spiller Enes Kanter (25) kalte Tyrkia-president Recep Tayyip Erdogan (63) for «vårt århundrets Hitler». Én uke senere skal Kanters far ha blitt arrestert i hjemlandet.

I slutten av mai ble Enes Kanter, som til daglig spiller for Oklahoma City Thunder, anklaget for å være medlem av en terrorcelle av den Erdogan-vennlige avisen Sabah. Da han fikk beskjed om påstanden fyrte han løs på Twitter:

Oversatt til norsk betyr det: Dere kan ikke ta meg. Ikke kast bort tiden deres. Jeg kommer helt av meg selv for å spytte på deres stygge, hatefulle ansikter.

SNAKKER UT: Her er Enes Kanter i New York for å prate ut om sine hektiske uker. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Med andre ord: Forholdet mellom Kanter og Tyrkias president er ikke voldsomt godt.

Holdt igjen i Romania på grunn av sine politiske holdninger

Uken før ble Kanter, som har spilt seks sesonger i NBA, holdt igjen i Romania på vei hjem fra Indonesia, hvor han hadde drevet med veldedig arbeid.

På flyplassen i Romania hadde han fått beskjed om at passet var ugyldig. I en videosnutt publisert på Twitter fortalte Kanter at det var hans politiske holdninger og kommentarer om president Erdogan som var årsaken til at passet var ugyldig.

Et par dager senere la han ut følgende:

– Jeg har aldri vært mer lettet over å se et slik skilt, skriver Kanter i en artikkel publisert på The Players' Tribune. I samme artikkel skrev den tyrkiske NBA-spilleren at det ikke hadde vært sikkert at man hadde hørt fra ham om han hadde blitt sendt tilbake til Tyrkia fordi han kunne endt opp i fengsel.

Faren arrestert i Tyrkia

Og nå har faren blitt arrestert i hjemlandet. Ifølge Enes Kanter er grunnen at han er i familie med NBA-spilleren.

– Jeg våknet denne morgenen til nyheten om at min far har blitt arrestert av tyrkiske myndigheter. Politiet raidet hjemmet vårt i Istanbul, noe som skjer mange uskyldige familier i hele Tyrkia fordi de er medlemmer av Hizmet (islamsk religiøs og sosial bevegelse, red.anm.), som er ledet av Scholar Fethullah Gülen.

Slik lyder åpningen på et brev Kanter har publisert på Twitter. I brevet skriver også Kanter at faren er arrestert fordi han selv har kommet med sterke meninger om regjeringspartiet AKP.

– Han blir muligens torturert rett og slett fordi han er i familie med meg.