Nadal innfridde og tok sin 16. Grand Slam-tittel

(Rafael Nadal-Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4) Rafael Nadal (31) var storfavoritt mot 28.-seedede Kevin Anderson (31). Spanjolen innfridde forventningene og tok med det sin tredje US Open-tittel.

Det var samtidig hans 16. Grand Slam-tittel totalt (Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open).

I US Open-sammenheng er han to bak Roger Federer, som vant fem strake fra 2004-08. Seieren gjør også at spanjolen totalt bare er tre Grand Slam-titler bak sveitseren. I 2017 har veteranene vunnet to Grand Slam-titler hver: Nadal har vunnet US Open og French Open, mens Federer har vunnet Wimbledon og Australian Open. Nadal var finalemotstanderen i Australia.

Kort prosess fra Nadal

Nadal gjorde kort prosess med den 28.-seedede sør-afrikaneren og vant etter tre sett med sifrene 6-3, 6-3, 6-4.

Men Anderson, som er den lavest rankede finalisten i historien i US Open-sammenheng, ga likevel Nadal kamp til døra og gjorde finalen spennende.

På stillingen 3-3, i det første settet, brøt Nadal, og tok ledelsen 4-3. Han også brøt Anderson på 5-3, og vant første sett 6-3.

I sin 23. Grand Slam-finale brøt Nadal enda tidligere i det andre settet. På 3-2 til Nadal brøt spanjolen, og vant til slutt det andre settet 6-3.

Grand Slam 2017 Australian Open: Federer. French Open: Nadal. Wimbledon: Federer. US Open: Nadal.

Det var liten tvil om hvor det tredje settet skulle havne. Nadal brøt på 0-0 og vant til slutt 6-4.

Smartere



Førstepremien var på 3,7 mill. dollar, eller bortimot 30 mill. kroner.

– Rafa er ikke 20 år lenger, men han er trolig smartere på banen, sier Carlos Moya, som er i Nadals trenerapparat, til New York Times.

– Når du blir eldre, så forstår du spillet bedre og forstår hvor motspilleren kan treffe og ikke kan treffe. Han var nok raskere som 20-åring, men nå beregner han og dekker han banen bedre, sier Moya.

Konge på grus



Nadals 16 Grand Slam-titler har kommet slik: 10 x French Open, 3 x US Open, 2 x Wimbledon og 1 x Australian Open.

Finaleseieren over Anderson i New York søndag gjør at Nadal nå har fem strake seire over sør-afrikaneren, og spanjolen har bare tapt ett sett mot Anderson i løpet av de syv årene de har møttes.

Sørafrikaneren var ydmyk etterpå:

– Jeg har sett deg spille hele livet. Du er en av sportens aller beste ambassadører.

PS! I kvinnefinalen vant Sloane Stephens sin første Grand Slam-tittel med en komfortabel 6-3, 6-0 seier over Madison Keys.